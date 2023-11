La Travesía do Concello de Chantada pasará a llamarse Rúa 8 de marzo

La Travesía do Concello, en Chantada, pasará a llamarse Rúa 8 de marzo, después de que se aprobase por unanimidad en la última sesión del pleno de la corporación municipal, celebrado el pasado 19 de octubre, una moción del PSOE con esta propuesta.

El alcalde, el popular Manuel Lorenzo Varela, espera que antes de que finalice el presente año se haga oficial el cambio de nombre y añadió que ya se están preparando las típicas placas urbanas con las que se identifican las diferentes calles.

Desde el grupo municipal socialista indicaron que así "o día referente do feminismo queda reflectido no noso concello". Por otro lado, en esta vía se encuentran las oficinas del Centro de Información á Muller (CIM), además de la sede del GDR Miño-Ulla y los servicios sociales. Los representantes del PSOE tuvieron en cuenta que en Chantada "son moito máis numerosas as rúas con nomes de homes que de mulleres" a la hora de decantarse por una nomenclatura feminista.