El tramo más urbano del río Cabe, el situado entre el puente medieval y el parque de Os Condes, comienza a llenarse de algas y plantas acuáticas por tercer año consecutivo. Se trata de un proceso conocido como eutrofización, que se origina debido a la presencia anormal de nutrientes en el agua, principalmente procedentes de vertidos de aguas residuales; al embalsamiento de las aguas y a las elevadas temperaturas propias de la época.

Además de causar un efecto negativo sobre la imagen del cauce, que se ve muy sucio debido a que las plantas y algas retienen los restos que arrastran las aguas, la eutrofización tiene una consecuencia negativa sobre la fauna fluvial, ya que las plantas roban oxígeno al agua y, en consecuencia, a los peces que habitan en el río.

El pasado año, el Ayuntamiento monfortino propuso llevar a cabo una limpieza de estas plantas de tal forma que no se alterase el ecosistema. Solicitó permiso a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), que consultó con la Consellería de Medio Ambiente, organismo que finalmente negó el permiso.

En concreto, rechazó, como pretendía la administración local, arrancar o podar las plantas acuáticas enraizadas en el lecho del cauce al considerar que se trata de especies propias del río. Asimismo, había señalado que en la petición para actuar entre el puente medieval y el parque de Os Condes no se justifican daños ecológicos al medio ni tampoco la existencia de especies foráneas, por lo que las plantas que han proliferado de forma exponencial en el Cabe a lo largo de los últimos tres años por un problema de eutrofización no podían ser tocadas.

INSISTENCIA. El alcalde de Monforte, el socialista José Tomé Roca, señaló en la tarde de ayer que volverá a dirigirse tanto a la Consellería de Medio Ambiente como a la CHMS para hacerles ver la necesidad de actuar en esta parte urbana del Cabe .

Indicó que intentará buscar fórmulas para que el río tenga el mejor aspecto posible, que esté limpio y no cause alarma vecinal, como la sucedida el pasado año, cuando fueron cientos y cientos los vecinos que dieron la voz de alarma por el estado en el que se encontraba, criticando que nadie pusiese los medios necesarios para solucionar tal problema. Las mayores quejas vecinales se dieron durante el mes de agosto, sobre todo durante las fiestas patronales, por la imagen de abandono de uno de los referentes de la ciudad, algo que fue compartido por no pocos visitantes.

A PINGUELA. El concejal del BNG en la corporación de Monforte ha registrado una moción en la que solicita la limpieza del río cabe a la altura del barrio de A Pinguela.

El edil Emilio Sánchez declaró que el estado del cauce en este punto de la ciudad desde que se rompió una presa "é deplorable e mesmo insalubre", pues el agua se estanca "e produce un cheiro insoportable, ademais de propiciar a proliferación de insectos e mesmo de roedores de gran tamaño nesta zona".