Trabajo dividido en grupos y material llevado de casa para una vendimia segura

La naturaleza no se confina, por lo que parece claro que la agricultura debe continuar, incluso en tiempos de pandemia. La Ribeira Sacra arrancará en unas semanas una nueva temporada de vendimias y los viticultores se preparan para recoger la uva y, al mismo tiempo, prevenir posibles contagios de Covid-19.

La mayor preocupación se encuentra en las bodegas grandes, que requieren de importante mano de obra para liberar las cepas de fruto. Es el caso de Regina Viarum, en Sober, donde trabajan desde hace aproximadamente un mes para adaptar las medidas propuestas por Sanidad en una guía diseñada para labores agrícolas.

Susana Gulín es la técnico de la bodega, quien señala que en la recogida no trabajarán "más de 20 personas". Lo que harán, dice, será separar a los trabajadores en grupos pequeños, por socalcos, y tomarles la temperatura antes de iniciar cada jornada.

Susana Gulín, técino de Regina Viarum: "No vendrán más de 20 personas, que se desplazarán en sus coches propios y traerán de casa su material, que no tendrán permitido compartir"

No serán las únicas medidas a implantar. La profesional indica que los vendimiantes "tendrán que traer sus propias tijeras de casa, igual que la comida y el agua, y no podrán intercambiar el material". Además, se desplazarán hasta la bodega "cada uno en su vehículo propio".

Susana Gulín añade que las típicas paradas para hidratarse o comer se harán en el propio viñedo, evitando acceder al interior de la bodega, y las jornadas serán continuas. Hará falta mascarilla, por lo que empezarán temprano para escapar de las temperaturas más elevadas del día.

"La clave es hacer cuadrillas y dividir a la gente desde el transporte hasta el punto de trabajo", explica. Para el enólogo chantadés Roberto Regal, la vendimia se va a resumir en tres aspectos: "medidas de seguridade, distanciamento e división". Coincide con Susana en la importancia de establecer grupos de trabajo y juntarse lo menos posible.

Roberto Regal, enólogo chantadés: "A chave para este ano na vendima será dividir o traballo en grupos e non mesturar as tarefas de adega coas da viña"

Para él, otra medida podría ser "facer vendimas de máis días ou contar con máis recurso humano", aunque en lo que más incide el enólogo es en el trabajo en grupos. "Non se deben mesturar as tarefas de adega coas da viña", opina Roberto Regal.

Pedro Rodríguez, de Adega Guímaro, no oculta su preocupación por una vendimia que también será distinta en un año tan atípico y extraño como el vigente 2020. "Aínda non sabemos moi ben como facer, pero haberá que estar ben separados e usar a máscara. Seguir as medidas propias de calquera empresa", subraya.

AUTOCONSUMO. Un gran porcentaje de viñedos de la Ribeira Sacra constituyen plantaciones familiares destinadas al consumo propio. Roberto Regal cree que para este tipo de viticultura "pode ser máis doado desenvolver a vendima".

El enólogo recomienda en este caso limitar las jornadas de recolecta a un solo día o "contratar empresas que fagan ese servizo". Para los propietarios, lo ideal es a su juicio "non mesturarse cos traballadores ou saír menos de cañas e vendimar coa familia".