Trabajadores del colegio A Gándara de Monforte piden el cese de la directora

Casi una treintena de trabajadores del colegio A Gándara de Monforte han firmado un escrito en el que se reclama el cese de la directora. La acusan de prestar una "deficiente atención á diversidade" en un centro que cuenta con un número importante de alumnos con necesidades especiales matriculados.

Según los denunciantes, entre los que se encuentran 22 miembros de un claustro formado por 25 profesores y cinco trabajadores no docentes (personal de limpieza, cocina, conserjería y cuidados), en A Gándara hay "numerosos casos pendentes de avaliación" y advierten de la necesidad de una mayor dotación "de recursos persoais e unha mellor organización dos xa presentes".

El equipo docente señala que hubo muchas reuniones en las que se transmitieron al equipo directivo "as carencias existentes para desenvolver o traballo diario, con cambios organizativos continuados". Añaden que durante meses, el colegio ha sufrido las consecuencias de lo que consideran una "xestión ineficaz" que ha supuesto que muchos de estos alumnos "non recibisen os apoios que precisaban".

Críticas y silencio

Los denunciantes acusan a la dirección de "ningunear" al departamento de orientación y de tomar las decisiones "de forma unilateral", sin tener en cuenta al claustro ni a los profesionales que trabajan directamente con los alumnos.

Por otro lado, el personal discordante denuncia una "falta de transparencia nos horarios", que no están publicados, según dicen, en la sala de reuniones, y que no existe "coordinación nin información en relación co alumnado e con diferentes actividades complementarias e extraescolares".

Interpeladas por este diario, desde la dirección del centro e inspección prefieren mantener silencio y no hacer valoraciones por ahora, pues la situación es muy delicada. Los trabajadores destacan que también son voz "das queixas de moitas familias". Estas, aseguran, tienen miedo a mostrar su opinión "por posibles represalias cara os seus fillos e fillas".

Los profesores dicen vivir en una "ditadura do sorriso"

Parece evidente que en A Gándara se vive un importante clima de tensión, aunque los firmantes del escrito ven positiva "a unión do persoal que asinou" para acabar con una situación que definen como "unha ditadura do sorriso".

Los trabajadores denunciantes indican que el departamento de orientación fue "desoído" y hablan de "engano, desprotección e necesidade de estar en alerta en todo momento", lo que según subrayan ha derivado en "problemas de saúde mental e emocional", con las consecuentes bajas laborales de varios profesionales.

Los firmantes aseveran que la dirección ha proferido "desprezos, burlas e insultos" a la mayoría del personal, llegando a "malmeter entre uns e outros, perseguindo enfrontamentos entre compañeiros e compañeiras".