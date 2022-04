Una trabajadora de Medio Rural, fija tras 14 años con contratos temporales

El juzgado de lo Social número dos de Lugo reconoce la condición de personal fijo a una trabajadora que durante 14 años prestó servicio para la Consellería do Medio Rural mediante contratos temporales.

Comisiones Obreras celebró la sentencia y añade que esta es "moi dura" con el uso abusivo "da contratación fraudulenta" por parte de la Xunta. La abogada del sindicato Teresa Burgo defendió a la demandante, que desempeñó su trabajo este tiempo en el distrito forestal VII, en Terras de Lemos.

La sentencia constata, según CC.OO., que la trabajadora superó un proceso selectivo para la convocatoria de plaza fijas, respetándose los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso al empleo público.

El sindicato afirmó que la Justica "coida probado que a ocupación da praza de forma prolongada no tempo evidencia que a dita praza estaba vacante no momento da convocatoria do proceso selectivo".

VALORACIONES. El juzgado reprocha "que non se pode admitir" que alguien que supera un proceso selectivo ocupe una plaza de forma ininterrumpida en virtud de un contrato temporal "sen ofertar a vacante mediante unha oferta pública de emprego".

CC.OO. insistió en mostrar su satisfacción por la resolución, que acoge el criterio "fixado polo Tribunal Supremo sancionando as Administracións incumpridoras".