Un total y rotundo Castañazo chantadés

Miles de personas desafiaron a la lluvia y al mal tiempo en Chantada por el regreso del Castañazo. A cubierto del mercado ganadero, el público disfrutó de la vuelta del festival de otoño por excelencia en Lugo, que no se celebraba desde 2019. El evento comenzó puntual con Fillas de Cassandra, cuyo relevo cogió Narco. A continuación, una de las novedades de última hora, Tremenda Jauría, se caía de la programación por causas ajenas a la organización y este grupo fue sustituido por Quinkallada.

Lágrimas de Sangre hicieron vibrar a los asistentes con su hip hop y el grupo local Rastreros, que son para Chantada lo que los Beatles para Liverpool, llenó de nostalgia el mercado ganadero. Son el grupo fundador del Castañazo, en los 90 del siglo pasado, y no podían faltar en la edición del retorno. Y para poner el broche de oro estuvo Grande Amore, nombre bajo el que se esconde el artista mariñano Nuno Pico y que sorprendió a todos los presentes portando una camiseta de la SD Chantada, uno de los clubes de fútbol local.

Cantos de taberna por la villa. SEGUNDO NAVAZA

Respecto a la jornada del sábado, estuvo marcada por las inclemencias del tiempo. La lluvia apenas dio tregua, aunque en el Ourizo Rock -las actividades de ocio dirigidas al público infantil- no se percibía al celebrarse en el propio auditorio.

En cambio, quedaron ligeramente deslucidos los cantos de taberna, que se llevaron a cabo en el interior de los bares, eso sí, repletos. Fueron doce los grupos que se pasearon por los establecimientos de hostelería de la villa del Asma animando a todos los que se encontraban, que no pocos, a refugio de la lluvia.

Público participante en los conciertos. SEGUNDO NAVAZA

Y es que por culpa de esta, el pasacalles de Mekanika Rolling Band consistió en una actuación entre conciertos en el mercado ganadero. Dakidarría, Mafalda, Tropa do Carallo, Sons of Aguirre & Scila, Arrhythmia y Rebeliom do Inframundo completaron las actuaciones por la noche.

Los organizadores mostraron su satisfacción, sobre todo por la gran afluencia de personas que acudió a la llamada del regreso.