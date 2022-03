Tomé, a la Xunta: "Que cada administración asuma as súas competencias"

El pleno de la corporación municipal monfortina aprobó este lunes por unanimidad instar a la Xunta a poner en marcha en el hospital comarcal un punto de atención temprana. El alcalde, José Tomé, volvió a defender que la gestión del centro debe ser autonómica y reclama que cada administración "asuma as súas competencias".

La moción fue presentada por el equipo de gobierno socialista. Su portavoz en el pleno, Iván Torres, fue quien la defendió, señalando el funcionamiento de un punto de atención temprana en el hospital universitario Lucus Augusti (Hula) de Lugo. "Es el problema de la nueva gestión de la sanidad. Se olvidan de Monforte, que ahora es un distrito y no un área", indicó el edil del PSOE.

Desde el grupo socialista critican que la Xunta traslade el problema al Ayuntamiento. Afirman que la Administración autonómica es la que está obligada a poner en marcha un espacio dedicado a detectar y tratar dificultades durante la infancia para corregirlas a tiempo, así como de dotarlo del personal necesario.

Discrepancias. Hubo unanimidad, pero la oposición tuvo palabras de crítica hacia Tomé y su equipo de gobierno. PP, Esperta Monforte y BNG pidieron al alcalde que se involucre más con el punto de atención temprana, que ven primordial, y reclaman que sea de titularidad municipal.

De hecho, la portavoz popular, Katy Varela, indicó que la Xunta contempla financiar al 90% la puesta en marcha de este tipo de instalaciones, asumiendo solo el Ayuntamiento el 10% restante.

"Non temos por que regalarlle nada á Xunta, que non pode andar de rebaixas, ofrecendo o 80 ou o 90%, e esixir que sexan outros quen contraten o servizo", afirmó Tomé, quien, en respuesta al portavoz de Esperta Monforte, Jaime Germán Vázquez, defendió las actuales políticas sociales del Ayuntamiento. "O apoio amósase cos presupostos e pódese comprobar a diferenza entre as partidas do 2015, antes de empezar nós a gobernar, e as do 2022", apuntó.

Clamor: más de mil firmas a favor del centro

Un grupo de madres monfortinas con hijos que padecen trastornos cognitivos puso en marcha una recogida de firmas en favor del punto de atención temprana a la infancia y en apenas diez días recabaron más de mil rúbricas. Quieren un centro similar al de Quiroga, que da servicio, con el apoyo de la Consellería de Política Social, a este municipio y a O Courel, Ribas de Sil, Bóveda, Sober, O Saviñao, Pantón y A Pobra do Brollón.



Con ellos



Tomé manifestó este lunes que el Ayuntamiento monfortino "está coas nais, coa boca grande", pero insistió en que es a la Xunta a quien deben reclamar.