El alcalde tilda de "rarísimo" el suceso de Monforte: "No sé qué pudo haber pasado"

Las pesquisas abiertas para esclarecer si ha sido intencionado el accidente en el que un vehículo ha chocado contra parte del Hospital Comarcal de Monforte incluyen la prueba de alcoholemia al conductor hospitalizado, identificado como J.L.L.S., de 37 años de edad.

Así lo ha confirmado el alcalde de Monforte, Xosé Tomé, quien ha demandado a "la gente" que tenga "un poco más de sentido común", ante ese accidente que tildó de "rarísimo", tras empotrar un conductor su coche contra el área de rehabilitación, donde entró el coche "hasta el pasillo".

El alcalde ha relatado que "sobre la una de la noche se llamó a la Policía Local y se le dice que un coche que estaba en el estacionamiento del propio hospital, dentro del centro hospitalario, sale recto y se va a empotrar contra una puerta de rehabilitación del hospital y se mete dentro del pasillo".

En ese momento "ya estaba el conductor en urgencias y se pedirá la prueba de alcoholemia ahora que está en el hospital para ver si tenía alcohol o no tenía porque no estaba en condiciones de soplar en aquel momento y se pedirá a los médicos que hagan los estudios pertinentes", ha abundado el regidor.

"Una persona que sale de ese estacionamiento, que de repente va recto, no sé si le dio un mareo, se le bloqueó la dirección. No sé lo que pudo haber pasado. Habrá que esperar a ver lo que dicen los informes policiales para hacer algún tipo de valoración a mayores, si es un problema de salud o si es un problema tóxico, no lo sé", ha comentado el regidor.

Con todo, ha calificado el accidente como "una cosa rarísima", porque "el que conoce el Hospital de Monforte, que es una zona de salida, con desplazamiento lateral", hasta la puerta de rehabilitación "hay unos treinta metros y para meterse a velocidad tirar la puerta y meterse en el pasillo francamente es un poco raro", ha concluido Xosé Tomé.