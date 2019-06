Tomé se postula para presidir la Diputación de Lugo: habrá batalla con Darío Campos

El alcalde de Monforte, José Tomé, anunció en la tarde este sábado que tiene los apoyos necesarios en su partido judicial para ser diputado provincial y que, a continuación, está "a disposición do partido" para ser el próximo presidente de la Diputación de Lugo. "Son unha persoa de partido e dou este paso porque mo pediron moitos compañeiros, alcaldes e voceiros de moitos lugares da provincia, Será unha honra presidir a Deputación se os órganos do partido así o consideran", explicó, en referencia a que la ejecutiva gallega hace un informe y la federal toma la última decisión.



La posibilidad de que Tomé diera este paso fue avanzada por este periódico la semana pasada, aunque hasta el viernes el regidor monfortino jugaba al despiste, con afirmaciones como que "de momento" no tocaba hablar de ese tema y que al sur de la provincia le vendría bien tener un presidente de la zona.

El regidor de la segunda ciudad de la provincia y del municipio donde el PSOE cosechó uno de los mayores éxitos el domingo pasado hizo el anuncio un día después de que la ejecutiva del PSdeG aclarara que de momento no había dado su apoyo a nadie para presidir la Diputación. Desmentía así al actual presidente de la institución, Darío Campos, que hasta este sábado era el único candidato oficial y aseguraba que el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, le había dado su apoyo.

Tomé goza de buena sintonía con las direcciones gallega y nacional del PSOE, quienes ya impusieron su criterio al de la dirección provincial en la designación de los candidatos para las elecciones generales.