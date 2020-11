El alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha instado a la Xunta a explicar con qué criterios "cierra" perimetralmente este municipio y no otras localidades con más incidencia de covid-19.

Tras la junta de gobierno provincial y en una jornada en la que se ha vuelto a reunir el subcomité clínico que asesora a la Xunta, Tomé ha constatado que sigue el cierre perimetral de esta localidad.

Asimismo, ha señalado que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, le hizo llegar una carta "diciendo que no se abría el ayuntamiento de Monforte y lo mismo la hostelería, amparándose en que la decisión la tomaban los expertos sanitarios". "La Xunta de Galicia se quejó muchas veces ante el gobierno de España que no se fiaba de los técnicos sanitarios de Madrid" y ahora es el Gobierno gallego el que se aferra a lo que le trasladan "expertos sanitarios".

Dicho esto, ha criticado que haya ayuntamientos "que no están cerrados" pese a tener una incidencia por cada 100.000 habitantes superior" a algunas de las localidades que están cerradas, como el caso de Monforte de Lemos.

"Yo quiero el mismo trato para todos, y desde luego quiero la mejor salud para mis vecinos, pero los criterios sí son objetivos son objetivos para todos y no para unos si y para otros no", ha afirmado.

Preguntado sobre si considera que con estas medidas se busca favorecer al los municipios según su color político, ha insistido en que "alguien" le tendrá que "explicar porque ayuntamiento que tienen una incidencia mayor que Monforte no están cerrados". "Sí me lo explican y me convencen igual hasta cambio de opinión", ha zanjado.