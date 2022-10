Tomé pide un cambio "radical" en la lucha contra los incendios

Durante una visita a las zonas de O Courel más afectadas por los incendios forestales del pasado verano, el secretario xeral del PSdeG-PSOE en Lugo, José Tomé, reclamó a la Xunta un cambio "radical" en su política contra los fuegos y tildó la actual de "fracaso evidente".

"As cifras falan por si soas. Este ano arderon máis de 11.000 hectáreas no Courel e na Pobra do Brollón. É o maior incendio rexistrado na historia de Galicia, unha catástrofe medioambiental, socioeconómica e cultural", manifestó Tomé.

Junto a la secretaria de organización de los socialistas lucenses, Pilar García Porto, y la portavoz municipal del PSOE, Carmen Álvarez, Tomé consideró que la apertura por parte de la Fiscalía de diligencias de investigación sobre una posible responsabilidad de la Xunta "é un indicio máis de que non está facendo ben as cousas".

Entre las deficiencias en la prevención y extinción apuntadas por Tomé se encuentra la no contratación de brigadas o la escasa preparación de los medios. El secretario xeral de los socialistas ve también "nefasta" la gestión de la alcaldesa, la popular Lola Castro. "Dixo que non viñeran políticos, só técnicos, porque non quería que ninguén vise a desfeita provocada por ela e o seu partido", subrayó.

Desde el PSOE piden una mayor prevención y limpieza durante todo el año, la implantación de un servicio único y publicar el plan de defensa contra incendios (Pladiga) cada mes de octubre.