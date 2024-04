Tomé lamenta la falta de apoyo de Sanidade al centro de drogodependencias

El alcalde de Monforte, José Tomé Roca, ha hecho suyas las declaraciones efectuadas por el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, en las que denuncia que la Xunta de Galicia empeora el convenio de las Unidades Municipales de Asistencia a la Drogodependencia (Umad) y sigue, destacó Tomé, sin cumplir los compromisos adquiridos de cobertura de jubilaciones y de asunción del personal sanitario, algo que le compete a la Consellería de Sanidade.

Los 13 ayuntamientos que cuentan con una unidad de estas características, indicó la primera teniente de alcalde, Gloria Prada, participante en una reunión conjunta, rechazaron la propuesta recibida desde la Xunta de Galicia para renovar el convenio dirigido a cubrir los costes de este servicio.

También se puso sobre la mesa el malestar unánime por el "continuo" incumplimiento de la Administración autonómica de los compromisos adquiridos desde 2022, por los que la Consellería de Sanidade cubriría de forma directa las vacantes de personal sanitario de las unidades que se vayan produciendo por jubilación u otros motivos, además de que en el plazo de tres a cinco años Sanidade asumiría todo el personal sanitario de las Umad.

Gloria Prada subrayó que el Ayuntamiento "non pode seguir aceptando competencias impropias" y que se le debe "esixir á Xunta o cumprimento do cronograma de accións ao que se comprometeu, e que asuma as Umad dos 13 concellos que as albergan".

En este sentido, Prada comentó que el Gobierno gallego "só achega un grao de cobertura de aproximadamente o 70% do gasto total que supoñen as Umad, que a propia Xunta de Galicia recoñece como competencia autonómica, pero que finalmente teñen que ser os concellos os que garantan o servizo achegando recursos propios".

Así, de manera unánime, los 13 ayuntamientos decidieron rechazar la propuesta que, dijeron Tomé y Prada, empeora las condiciones del convenio anterior, al tiempo que insistieron en denunciar el incumplimiento por parte de la Xunta a la hora de asumir los compromisos adquiridos en junio de 2022, en un cronograma que preveía la asunción de las Umad en enero de este año.

Desde 1989. El Ayuntamiento de Monforte cuenta con unidad de atención a la drogodependencia desde 1989. En los últimos años atraviesa una situación difícil motivada por la falta de psiquiatra desde hace tres años.

La administración local llevó a cabo dos procesos selectivos, después de que la anterior psiquiatra pidiese la excedencia en su puesto de trabajo, pero en ninguno de ellos logró cubrirse la plaza, ya que ningún médico quiso asumirla.

Esto generó un perjuicio muy grave para los usuarios del servicio y también provocó una carga física y emocional importante para los trabajadores de la Umad monfortina, que se ven impotentes para dar respuesta a las necesidades tan acuciantes que presentan los pacientes.