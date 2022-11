Tomé inaugura una urbanización de 22.000 metros para unas 180 viviendas

El alcalde de Monforte, el socialista José Tomé Roca, acompañado de miembros de su equipo de gobierno, inauguró en la tarde del martes la llamada Zona C, un espacio de más de 22.000 metros cuadrados que fue urbanizado por el Ayuntamiento con el fin de habilitar una bolsa de terreno para la edificación de viviendas y zonas verdes. En este proyecto, iniciado en el pasado mes de enero, el gobierno local invirtió un millón de euros.

Los trabajos consistieron en poner en valor un amplio espacio situado en el barrio de Cobas, limitado, por un lado, por la Rúa Ourense y, por otro, por el río Cabe. A mayores, sirve para dar salida a una céntrica calle que era un tapón desde hacía décadas, Rof Codina, una vía paralela al actual paseo fluvial.

En la llamada Zona C se han creado 15 parcelas edificables para levantar edificios de planta baja y tres alturas. Se han habilitado espacios libres y ajardinados de 8.900 metros cuadrados, uno de ellos alrededor de la guardería infantil municipal.

Para calles nuevas se han destinado 6.323 metros cuadrados. Los solares ocupan 5.785 metros y su aprovechamiento urbanizable es de 22.230 metros edificables. Así, se puede hablar de unas 180 viviendas de unos 90 metros cuadrados útiles por planta siempre y cuando haya promotores que se decidan a edificar.

El regidor monfortino aseguró este martes que un promotor inmobiliario se había puesto en contacto con él para adquirir todo el terreno edificable. Manifestó que por el momento no se puede realizar la operación toda vez que los dueños de los terrenos ocupados tienen prioridad gracias al sistemas de compensación elegido por el gobierno local para llevar a cabo la urbanización.

José Tomé indicó que las obras llevadas a cabo "na Zona C supuxeron a eliminación dunha balsa de maleza que existía dende o final da rúa Rof Codina ata a Rúa Cobas e a rúa Fontecha".

Añadió que se abrieron "novos viais, novas parcelas para edificar e unha nova zona verde axardinada arredor da gardería municipal, melloramos a trama urbana poñendo en valor unha zona da cidade moi preto do monumento do colexio do Cardenal, que sen dúbida vaille dar unha maior calidade urbana a esa parte de Monforte".

La Zona C fue calificada como suelo urbano no consolidado, por el pleno del Ayuntamiento de Monforte el 12 de abril del año 2000, hace más de 20 años. Mediante ese acuerdo plenario se produjo una modificación de las normas subsidiarias de planeamiento municipal .

Para poder llevar a cabo esta urbanización, el primer paso dado fue a llevar a cabo un plan de reparcelación aprobado por la junta de gobierno local en noviembre de 2020, trámites a los que le siguieron otros muchos.

El proyecto estuvo en el olvido hasta que el gobierno de José Tomé lo sacó del cajón en el que estaba guardado y le dio forma y validez en el mes de junio de 2021.

EL ACTO. El equipo de gobierno invitó a un grupo de gaiteiros para poner la nota musical en el acto de inauguración de la Zona C.

Tras interpretar dos piezas, una de ellas el Himno de Galicia, el alcalde procedió al descubrimiento de un monolito rectangular en el que se da cuenta de que José Tomé Roca fue el encargado de inaugurar en el mes de noviembre de 2022 este amplio espacio urbanizable.

Otra gran bolsa de terreno en la zona centro

Otro espacio para urbanizar es la bautizada como Zona B, con diferencia la más ambiciosa de las existentes por su gran tamaño.

Es una bolsa de suelo que discurre paralela a A Compañía, calles Francisco Moure y Sarria y Avenida de Galicia, que limita en sus laterales con las calles Conde y Celso Emilio Ferreiro, y tiene 62.214 metros de superficie.

El alcalde dijo este martes que su urbanización tendrá que esperar por la necesidad de realizar una serie de correcciones.