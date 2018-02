El gran protagonista del desfile de comparsas de Monforte no fue la lluvia, persistente durante todo este martes, ya que todos los ojos se fijaron en la figura del alcalde, José Tomé, por haber decidido mantener el concurso de disfraces a pesar de que el día no era el más propicio para que 1.100 disfrazados saliesen a recorrer las calles de la ciudad entre el barrio de A Estación y A Compañía.

De hecho, el mal tiempo hizo desistir a muchos. No estuvieron las comparsas más numerosas, formadas por niños de los colegios Ferroviario y Escolapios. Los del centro Torre de Lemos fueron unos cuantos, no todos, y el colectivo de gimnasia rítmica Quicela y la asociación Agora optaron por no concurrir.

La redes sociales hervían a mediodía de este martes tras conocerse la decisión de la alcaldía de Monforte de no querer retrasar el desfile al próximo domingo. Todas eran palabras de crítica hacia "la falta de sensibilidad" del regidor local, al que acusaron de empecinarse en mantener la convocatoria fuera como fuese. Destacaron, además, que la concentración perdería brillo tanto por una menor afluencia de disfrazados como de público presente en las aceras para disfrutar de las composiciones, como así sucedió.

Si las críticas fueron profusas, el respaldo a mantener la fecha y la hora del desfile fue importante. A los monfortinos que decidieron salir a pesar del mal tiempo se le sumaron dos comparsas de Sober, dos de A Pobra do Brollón y una de Sarria. Todas fueron premiadas por el Ayuntamiento.

Por lo que se refiere a los grupos de disfrazados de la ciudad, los de Distriz se llevaron el galardón a la mejor comparsa tradicional y a la mejor música en vivo gracias a la representación A nosa música, os nosos bailes.

El reconocimiento para aquellos con más humor fue para el Anpa del colegio Novo por su O enterro do faraón. La comparsa, según dijo el público que seguía el desfile, llegó a introducir al alcalde unos minutos dentro de un sarcófago que llevaban como atrezo.

CHANTADA. En la villa del Asma, los disfrazados tuvieron más suerte, pues cuentan con unas espectaculares instalaciones en el marcado ganadero para cubrirse de las inclemencias del tiempo, como este martes hicieron.

Destacó la alta calidad de los disfraces con los que se presentaron los vecinos, pero sobre todo el de un grupo que emulaba a los primeros astronautas.

En Chantada, bajo cobijo, la fiesta fue total hasta bien entrada la noche.