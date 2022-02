Tomé, convencido de celebrar las fiestas patronales de Monforte

El alcalde de Monforte, el socialista José Tomé Roca, está convencido de poder celebrar entre los días 11 y 16 de agosto de este año las fiestas patronales de la ciudad. El regidor indicó que se trabaja en su organización y que si la pandemia no lo impide con una nueva ola de contagios y serias restricciones sanitarias, los festejos tendrán lugar después de dos años sin convocarse.

El alcalde no quiso adelantar detalles del formato de las fiestas, pero este diario pudo saber que se intentan cerrar contrataciones con figuras de primer orden de la música nacional y gallega. Al mismo tiempo, se trabaja en contrataciones de artistas que animen las calles y de otros cuya especialidad son las actividades dirigidas a los más pequeños.

José Tomé indicó que sigue firme "no compromiso de volver a recuperar a normalidade fronte a covid-19, a través da organización e realización dos eventos que conforman o noso programa anual de actividades, como é neste caso a convocatoria para o deseño do cartel das festas patronais. Calendario no que seguiremos traballando sempre que sexa posible, segundo evolucionen as circunstancias determinadas pola pandemia".

Los interesados en participar en el concurso del cartel tienen de plazo hasta el día 3 de mayo para presentar sus diseños. El ganador se llevará un premio de 1.000 euros.

El gobierno local indicó semanas atrás que desea volver "á nova normalidade" con la convocatoria de los eventos típicos de cada fecha, como es ahora el caso del Entroido.

De hecho, el próximo jueves se celebrará el Xoves de Comadres, al que le seguirá una semana después el de Compadres y luego el Martes de Entroido, el 1 de marzo, con el desfile de comparsas por la principales calles de las ciudad. desde A Estación hasta la explanada de A Compañía.