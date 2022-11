El alcalde monfortino, José Tomé, lanzó este sábado un mensaje a su homólogo vigués, Abel Caballero. "Este Nadal, Monforte superará proporcionalmente a Vigo en luces led por habitante", aseguró durante la presentación del plan para iluminar y decorar la ciudad del río Cabe con motivo de la Navidad. Según explicó Tomé, en Monforte habrá "48 luces led por habitante, mentres que en Vigo só chegan ás 37".

La inversión total en ornamentación navideña del Ayuntamiento este año será 2.000 euros superior al año pasado, hasta alcanzar los 52.000. "É a maior inversión en alumeado de Nadal da historia do Concello de Monforte", afirmó Tomé, quien destacó que no habrá ningún barrio ni calle sin arcos y que el gran objetivo es "axudar o comercio e a hostalería, animando á xente a saír á rúa".

En total, añadió el regidor monfortino, serán 900.000 luces led y 12.000 metros de cable trenzado, que distribuirán las luces por cada metro luminoso. La iluminación se inaugurará el próximo viernes, día 2 de diciembre, a las 18.00 horas, y se apagará el 8 de enero. Tomé concluyó que para contribuir al ahorro energético, este año habrá una hora menos de luces. Se encenderán cada día a las seis de la tarde, hasta la una de la madrugada.

EN DETALLE. La gran novedad esta temporada será el cono que simulará un árbol de Navidad a la entrada de la Rúa Cardenal. Mide 17 metros de alto y seis de diámetro y permite el paso interior para que la gente pueda sacarse fotos entre las aproximadamente 20.000 luces led que lo conforman.

En la Praza de España repetirá el gran elemento a modo de paquete regalo gigante. Además, el número de arcos será de 259. Son 27 más que el año pasado y estarán en 64 calles, cuatro más que en la Navidad de 2021. Las vías que se incorporan a este particular mapa son la Rúa Blanco Amor, la Praza do Conde y las calles Do Conde y San Lázaro.

La torre de A Homenaxe presentará otra de las novedades. En cada uno de sus cuatro lados se proyectará, a través de reflectores exteriores, una imagen diferente relacionada con la Navidad.

Por último, siete rótulos con el lema Bo Nadal darán la bienvenida en los accesos a Monforte y también contarán con luces y adornos los árboles de A Compañía, incluido el cedro frente al colegio del Cardenal.

Tomé acabó la presentación con otro mensaje a Abel Caballero. "Hai anos dixen que quería que Monforte fose o Vigo do interior. Agora animo a Caballero a que faga de Vigo o Monforte da costa", subrayó.