Tomé asegura que el resultado del Festival do Viño fue "espectacular"

El alcalde monfortino, José Tomé Roca, estuvo en la tarde de este domingo en el Paseo do Malecón para clausurar el Festival do Viño da Ribeira Sacra, un encuentro que, a su juicio "foi todo un éxito, algo espectacular polo número de xente que se achegou tanto o venres como o sábado polo recinto. A única mágoa foi o tempo que fixo onte pola mañá, con esa choiva lixeira que non axudou a por o broche de ouro ao certame".

Tomé insistió que este festival no quiere competir con ninguna feria del vino que se organiza en el territorio de la denominación de origen. Destacó el hecho de que el formato es totalmente distinto y, algo que, cree, es apreciado por el público y por los propios bodegueros. De hecho, estos días estuvieron 27 firmas, un número que pudo sobrepasar con creces la treintena si algunas no tuviesen compromisos adquiridos en otros lugares de España e incluso del extranjero.

Independientemente del número de cosecheros presentes, José Tomé indicó que la idea de "promocionar os nosos viños está cumprida. Sei que houbo moita xente de fóra, que se achegou para desfrutar da festa; pero sobre todo quero agradecerlle aos veciños de Monforte e do resto da comarca o seu apoio, que enchesen o recinto para que se visibilice a alta calidade dos viños que producimos neste espazo natural chamado Ribeira Sacra".

El alcalde añadió que recogió todas las propuestas apuntadas por los bodegueros participantes con el fin de mejorar la próxima edición de este festival vitícola.

invitación. José Tomé cursó una invitación al secretario general del PSOE en Galicia, Valentín González Formoso, para que visitase el evento vitícola. Pasada la una y media de la tarde se personó en el Paseo do Malecón y probó con el alcalde y miembros de su equipo de gobierno algún vino.

Posteriormente, Valentín González y José Tomé compartieron mesa y mantel, aprovechando para hablar de la situación de Galicia y, en particular, de la provincia de Lugo.