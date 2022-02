Achégase o Entroido sen que a pandemia dea síntomas de esgotamento. Por iso moitos se plantexan a súa presenza nos distintos actos programados. O alcalde de Monforte, José Tomé, quixo animar este luns publicamente aos veciños da cidade do río Cabe para que participen no desfile do comparsas do martes de Entroido, que será o 1 de marzo, e asegurou que este será "seguro".

Dende o Concello lanzan a mensaxe logo de coñecer o último protocolo elaborado pola Consellería de Sanidade fronte ao covid-19. Tomé indicou que o Entroido en Monforte se fará "de acordo coas medidas establecidas polas autoridades sanitarias" e lembrou que nestas circunstancias xa se celebrou hai unhas semanas a cabalgata de Reis, co seu percorrido e formato orixinais.

Segundo comunicou o rexedor, o protocolo recolle unha serie de normas básicas, como as máis que coñecidas máscara, distancia e hixiene. Do mesmo xeito, Tomé precisa que o emprego de vías públicas para desfiles ou actuacións de música e baile debe desenvolverse "nas condicións determinadas polas autoridades municipais correspondentes".

O rexedor insistiu na idea da administración municipal de organizar o seu calendario de actividades do mesmo xeito que o faría nun ano sen pandemia. A intención é ir recuperando a normalidade pouco a pouco, sempre adaptándose en cada momento ás circunstancias vixentes.

REACCIÓNS. Cuestionados por este xornal, a maioría dos colexios de Monforte (que acostuman a preparar comparsas) confirmou a súa presenza no desfile. Só nos Escolapios indicaron que non participarán por mor da incertidume e na Gándara están pendentes de saber con cantos inscritos conta a asociación de nais e pais (Anpa), organizadora da actividade.

O Quicela, clube deportivo de ximnasia rítmica, tamén asegurou que estará o martes de Entroido polas rúas de Monforte. Consideran que se dan as circunstancias, ao ser un evento ao libre e con uso obrigado de máscaras.