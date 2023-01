Una todoterreno sobre el verde

La de Laura Correas es una vida dedicada al fútbol. Solo le falta soñar con él para que las 24 horas estén dedicadas por completo al llamado deporte rey. Sus fines de semana empiezan con entrenamientos el viernes y continúan sábados y domingos con partidos vividos desde tres perspectivas muy diferentes. Esta joven monfortina de 24 años es en la temporada actual jugadora, entrenadora y árbitra.

La clave está en una buena organización. Laura Correas vive en Lugo, donde entrena cada lunes, miércoles y viernes a los benjamines del Residencia. Los miércoles y viernes debe, además, desplazarse a Monforte para ejercitarse con el equipo en el que juega, el Monteforte.

Los fines de semana, a la doble función en el banquillo y el terreno de juego se le suma una tercera. Con el silbato y las tarjetas se encarga de impartir justicia. Lleva desde los 16 años velando por el cumplimiento de las reglas en los partidos.

Esta misma jornada le esperan muchos kilómetros y horas de fútbol. Mañana, sábado, a las 10.45 horas estará en Monterroso como entrenadora del Residencia. Por la tarde, su destino será Castroverde, donde arbitrará el encuentro de Tercera Galicia entre el conjunto local y el Monterroso B.

El domingo, la pelota rodará otra vez. A las 10.30 y las 12.30 horas se vestirá de árbitra para pitar sendos encuentros de cadetes e infantiles en A Rúa. Nada más terminar debe dirigirse a Lugo y estar allí a las 15.00, pues una hora más tarde el Monteforte se medirá al San Lázaro, en un nuevo cambio de rol de Laura, que buscará los tres puntos como jugadora.

"Supongo que comeré un bocadillo por el camino para llegar a tiempo. Este fin de semana es especialmente duro, porque cada partido me coincide en distintos sitios y muy alejados", explica.

Sus preferencias

Como toda persona que ha jugado alguna vez al fútbol, Laura Correas lo tiene claro. Ninguna sensación es como la de tener el balón en los pies. "Si tengo elegir, me quedo con jugar", destaca.

El arbitraje también le apasiona. Dice que ya es "como ser futbolista" y está muy satisfecha con su nivel, pues es habitual «que me feliciten por cómo pito". Laura cree que el hecho de ver el fútbol desde varios puntos de vista "me hace tener una perspectiva que de otra forma no tendría y arbitrar mejor que antes".

Lo más complicado para ella, por el momento, es entrenar. "Es el primer año que estoy al frente de un grupo y resulta difícil, porque a los niños hay mucho que enseñarles, tengo aún poca experiencia y cuando son tan pequeños se despistan fácilmente", indica la jugadora, árbitra y entrenadora Laura Correas.

Una gran pasión

Aparte de organizar bien el día a día, otro punto fundamental es que a Laura le encanta el fútbol. De lo contrario sería imposible invertir en él tantas horas. "Mi vida ahora está dedicada solo al fútbol. Para más adelante tengo otros planes en mente, pero por el momento esto es lo que quiero", asegura.

Laura Correas dice no conocer a nadie en su zona "que juegue, entrene y arbitre". Sí hay muchos casos de jugadores y técnicos que en la misma temporada compiten y asumen la preparación de un equipo, normalmente en la base. Sobre los árbitros, subraya que lo habitual es "que piten, solo". Y añade riendo: "Es que son bastante malos jugando, la verdad".

Muchos domingos por la noche, ya de regreso a casa piensa "por fin, se acabó", pero al fin de semana siguiente vuelve a dedicarse con pasión. "Me gusta y lo disfruto", concluye.