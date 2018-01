"Todas las corales de Galicia están igual. La juventud ya no se acerca"

TODA UNA VIDA dedicada a la Coral Renfe de Monforte desde el mismo momento de su fundación. Su primera vinculación fue a través de sus padres en 1960. Hoy en día es integrante y secretario de la Coral, a la que no ve en su mejor momento pero hacia la que mantiene una pasión imperturbable.



¿Cuándo y por qué entro en la Coral Renfe?

Entré el día de su fundación, el 10 de febrero de 1960. Tenía 10 años y mis padres formaron parte de su creación, por lo que viví esos primeros años antes de ser integrante.



¿Qué recuerdos tiene de niño de la formación?

Me acuerdo de la reunión que tuvo su creador, don Germán, con ferroviarios que habían sido componentes del antiguo Coro Monfortino. Don Germán sabía mucho de música y quería formar una coral. La reunión fue en el colegio Ferroviario y juntó a unas 100 personas. De ahí salió la primera formación, de 65 personas, que ensayaba en el propio colegio.



¿Qué papel tenía Renfe?

Renfe colaboró mucho durante muchos años comprando los instrumentos, los trajes, pagándonos los desplazamientos, etc. La Coral nació a partir de los grupos de empresa, por lo que subvencionaban todo. Además en aquel momento solo existían tres. La nuestra, la de Valladolid y la de Barcelona. El resto eran actividades deportivas.



¿Al principio solo la integraban personal de Renfe?

Era una condición indispensable trabajar en Renfe o ser familiar de alguien vinculado con la empresa. Ellos daban dinero y querían que se dedicara de manera íntegra a sus trabajadores. Todos eran ferroviarios menos don Germán, que era policía.



¿Cuánto duró de esta manera?

Durante más de 20 años fue una condición indispensable. Poco a poco se fue abriendo la mano ya que Renfe dejó de dar tantas subvenciones. Mantener una coral así en Monforte era difícil, por lo que empezamos a atraer a gente externa a Renfe pero con pasión por la música.



¿Cuándo entró usted?

Como integrante, a los 14 años. Antes iba a los ensayos y actuaciones con mis padres, al ser hijo único siempre iba de acompañante. Al poco tiempo empecé a hacer mis pinitos con la pandereta.



¿Cómo fueron esas primeras funciones?

Al principio era todo ensayar. Don Germán metía a gente joven pero hasta que no estabas muy preparado, hasta que no dominabas el repertorio, no actuabas de manera oficial. Había que pasar ese periodo. Yo debuté en Pontedeume, creo que en 1964. Recuerdo que antes de volver a Monforte paramos en la estación de tren e improvisamos una actuación. Entonces ver a un grupo de gente que cantaba era una novedad.



¿Y la primera actuación de la Coral Renfe en su historia?

Fue el 11 de julio de 1962 en el Teatro Lemos. Se hicieron dos funciones, una a las ocho de la tarde y otra a las diez y media.



¿Cuántas actuaciones acumula la Coral tras 57 años?

Unas 3.000. Y ha interpretado alrededor de 650 obras musicales de todos los estilos. El repertorio ha cambiado con el paso del tiempo.



¿Recuerda alguna con especial cariño?

Recuerdo una concentración de Fecoga (Federación de Corales Gallegas) en Bayona a finales de los 80. Se reunieron 60 o 70 coros. Me emocionó mucho ver a 1.500 personas cantando y dirigidas por un mismo director. También recuerdo la inauguración de la estación de Portillo, en Zaragoza, que coincidió con el aniversario de los pensionistas de Renfe. Fueron tres días muy emocionantes.



¿Cómo está la coral actualmente?

Estoy en contacto con otras de Galicia y están todas igual. La juventud ya no se acerca de la misma manera. Ahora mismo somos 27, pero hace cuatro años éramos 35. Hay épocas de más auge, épocas de menos, pero la ilusión siempre es la misma.



¿Ensayan todas las semanas?

Martes y jueves de 21.30 a 23.30. Usted fue concejal de Cultura con Celestino Torres.



¿Qué sabor le dejó esa etapa?

En aquella época tuvimos manga ancha para hacer muchas cosas. Renovamos la casa de la cultura, instauramos el desfile del Martes de Pascua, reeditamos libros de Germán Vázquez, del Padre Esteban y de Manuel María. También llevamos a cabo iniciativas como la del Cine na Rúa; el arreglo de la explanada del polideportivo o la Romería Internacional. Creo que hicimos una muy buena labor.



¿Algo preparado para el 60 aniversario?

Queremos grabar un disco y dedicar un festival a toda la comarca.