Toda una sorpresa sobre el escenario

Paula Díaz López es una chica tímida, de voz suave y pocas palabras, pero cuando se sube al escenario se transforma y hace gala de una potente voz que no deja a nadie indiferente. Comenta Hilda López, su madre, que de pequeña se pasaba el día cantando y que por eso decidieron apuntarla a la Escuela de Música Moderna de la ciudad del Cabe.

Lo que empezó de prueba terminó completamente en serio y Paula encontró en el canto su espacio. En septiembre comenzará el octavo grado de canto en la mencionada escuela, que es además centro oficial Rockschool en España y, en consecuencia, imparte titulaciones acreditadas en música moderna de reconocimiento internacional.

Explica Gonzalo Herrero, director de la escuela, que el futuro de Paula puede ser "espectacular". Resalta su talento, su creatividad, eficiencia, su resistencia a la presión y su capacidad para asumir repertorios amplios y muy variados, "especialmente dentro de los diferentes estilos de la música moderna". "Con 14 años está en octavo grado de canto, eso no se ve a diario", matiza Herrero.

Comenta Paula que este último año asistía "cinco horas a clase de música a la semana y creo que para el próximo curso son seis. Después, en casa ensayo por mi cuenta y no podría decir un número de horas, depende un poco de la semana, pero dedico mucho tiempo a cantar", algo que corrobora su madre. "Pero canto a solas. Fuera de la escuela o del escenario no me gusta cantar, ni en celebraciones familiares", matiza.

Además de trabajar su voz, siguió un curso de guitarra y se animó con el piano "más por lo que me pueden aportar al canto y a mis conocimientos de música que por los propios instrumentos, mi instrumento es la voz", aclara. "Otra cualidad de Paula es que ella es música, no es solo cantante, eso marca la diferencia. Ella domina la teoría musical y está dispuesta a dedicar tiempo al piano y a otros instrumentos porque entiende que lo que le aporta todo eso en armonía, en arreglo y en afinación la enriquece y la hace más polivalente y eficiente", comenta Gonzalo Herrero. Dentro del canto también tiene preferencias, los exámenes que afronta en la Escuela de Música le exigen cada año preparar un repertorio diferente, que abarca muchos estilos pero si le dan a elegir es clara: "Me quedo con el pop o el rock, incluso el jazz, y no me gusta nada el reguetón".

De pequeña le vieron aptitudes para la ópera, pero la música clásica no la motiva. "Me siento más cómoda en otros géneros y ahora prefiero cantar en inglés. De más pequeña lo hacía en español, pero ahora estoy más cómoda en inglés, me parece más sencillo y más adaptado a mi registro", añade "y el canto también me ayudó a aprender el idioma, fue todo rodado".

El próximo curso, Paula cursará cuarto de Eso en el colegio Ferroviario de Monforte y por el momento su intención es combinar los estudios con el canto. "Por ahora me va bien así que mientras pueda…". Su madre reconoce que los estudios no se han resentido por el momento y este año todavía le quedó tiempo para apuntarse a boxeo, "me apetecía probar y me gustó. De pequeña hice gimnasia rítmica, taekwondo y voleibol". En el futuro, no descarta dedicarse a la música y también le tienta Medicina, el tiempo lo dirá.

Por el momento quiere disfrutar del colegio, el canto y el deporte y, si surge, presentarse a algún programa de talentos o incluso entrar en un grupo de música. Sobre los concursos, quedó segunda en 2017 en Pequenos Fenómemos, de la TVG, y llegó a las pruebas en Madrid para Idol Kids, experiencias que siempre enriquecen.