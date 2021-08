"Tocar en Salcedo, delante de los míos, siempre me genera emoción pero nunca nervios"

HOY JUEGA EN CASA y dice que eso es siempre emocionante. El cantautor Alexandro González presenta en Salcedo, A Pobra do Brollón, su nuevo proyecto musical en solitario, ‘Ale’. El acceso a la actuación, que será a las 20.00 horas junto al local multiusos, es libre para quien haya hecho una reserva previa a través de Whatsapp, en el teléfono 650.62.48.28.

¿En qué momento decide lanzar su proyecto en solitario?

Antes tocaba en una banda llamada Los Árboles, pero decidimos hacer un descanso justo antes de la pandemia. Seguí componiendo y durante el confinamiento tenía mucho tiempo libre, así que aproveché para crear varias canciones sin saber muy bien lo que acabaría haciendo con ellas. El resultado fue un sonido diferente y eso me animó a continuar. En las canciones de ‘Ale’ se pueden encontrar influencias claras de la música argentina. Sin duda, hay mucho de eso porque me encanta la música cubana, argentina y latina. En el disco lo que intentamos es combinar esos sonidos con un punto de vista más moderno y un toque anglosajón.

¿Qué tal están siendo acogidas por parte del público las seis canciones que ya han visto la luz?

Los comentarios que he recibido por el momento son muy positivos Es cierto que me gustaría conocer más opiniones, pero casi no hay conciertos en los que poder presentar los temas, pues la mayor parte de festivales conservan el cartel que tenían previsto para el año pasado y no hay nuevas contrataciones. Lo que destacaría es la enorme acogida en los medios, el proyecto arrancó muy bien y pronto despertó interés. Me sorprendió mucho y para bien.

Los temas fueron saliendo de forma progresiva, ¿fue debido a la pandemia?

La pandemia lo que hizo fue obligarnos a grabar en dos tandas. El lanzamiento de las canciones fue progresivo porque si sacas todos los temas a la vez parece que gastas todas las balas juntas. Fuimos presentando las canciones poco a poco y cada una vino acompaña de un vídeo y un trabajo visual muy importante. ‘Como un lince’ fue la primera y después llegaron ‘Todos los santos’ y las otras cuatro que ya están disponibles.

¿Tocar en su casa, Salcedo, le genera tranquilidad o responsabilidad por que salga todo perfecto?

En mis directos siempre quiero que salga todo perfecto, así que más que responsabilidad o nervios yo diría emoción, pues me resulta siempre muy emocionante tocar delante de los míos y de la casa de mi abuela.

¿En qué trabaja ahora?

Seguimos trabajando duro Nico Vieites —su productor— y yo. Queremos que en el mes de diciembre pueda ver la luz el primer disco, titulado ‘Flores y fobias’, al completo y en formato físico. Estamos centrados en eso y también componiendo nuevos temas para él.