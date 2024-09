Tito Fernández: "Nos 90 houbo un atraco e perseguimos o ladrón por todo Quiroga"

Ramón Vicente Fernández, Tito para todo o mundo, entrou de policía local en Quiroga en 1992 e este venres recibe unha homenaxe pola súa xubilación.

Estaba desexando colgar o uniforme?

(Rí) A verdade é que xa o colguei fai unhas semanas, que tiña pendente coller as vacacións.

Por que se meteu a policía?

Foi bastante vocacional. A finais dos oitenta xa fora a unhas oposicións da Garda Civil, que non saquei, e despois xurdiu a posibilidade de entrar de policía en Quiroga.

Que foi o máis complicado destes anos?

Este é un sitio tranquilo e as nosas competencias son limitadas pero aquí todo o mundo te coñece porque eu son de aquí, entón ás veces era complicado chamarlle a atención aos veciños.

Nada de persecucións nin casos de película?

Tivemos unha persecución unha vez que atracaran o Banco Pastor e foramos detrás do atracador, a finais dos anos noventa. Ao final collérano na Pobra de Trives. Tamén tivemos algún accidente con mortos e varios incendios que non foron traballos agradables.

Que será o que máis bote de menos do oficio?

Os compañeiros. Aquí chegamos a estar cinco axentes máis dous auxiliares e agora quedabamos Manolo e máis eu. A Manolo coñezoo de toda a vida, de moito antes disto, estivemos xuntos en Madrid e despois aquí. Somos grandes amigos. Tamén me lembro de Luis, que faleceu, e de Tomás, que foi o meu xefe moito tempo. Outro gran compañeiro foi Román. Iso é o que máis se bota de menos porque foron moitos anos xuntos.

A que se vai adicar agora?

De primeiras á familia. Teño unha neta coa que pasar moito tempo e teño tamén pendente ir de viaxe a Francia para pasar un tempo coa miña outra filla, que está alá. En canto pase o acto do venres marcho vela.

Tito, ademais de ser o policía local de Quiroga é o pai de Carolina Camino, a xogadora de voleibol.

Efectivamente, son o orgulloso pai de Carolina Camino. Ela leva o apelido de guerra de súa nai porque o Fernández meu é moi habitual.

Como se lle presenta o acto deste venres?

Estou moi agradecido. Supoño que isto é coma todo, haberá xente que me bote de menos no día a día e outra que dirá, pois menos mal que marchou. Ao final, en tantos anos de profesión non lle podes caer ben a todo o mundo e seguro que hai xente que non quedou contenta co meu traballo.

Como era o seu día a día no posto?

O habitual era ir ao colexio para controlar un pouco a entrada dos cativos e a chegadas dos buses e tamén pasar polo instituto. Despois revisabas a Rúa Real e tamén te achegabas ás parroquias. Era un traballo de supervisión e sempre había alguén que che dicía: "oe, dille ao alcalde que rompeu tal cousa... que falta un punto de luz". Recollías as incidencias.