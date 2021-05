CON DOS DERROTAS y una victoria terminó la fase de ascenso el Ucoga Seguros CB Chantada Ensino su participación esta temporada en la Liga EBA. Ha sido la cuarta ocasión consecutiva que el equipo jugaba esta fase por una plaza en la LEB Plata y la quinta en la historia del club. Y la primera que vive como presidente Chicho Montenegro (Chantada, 1968).

¿Qué balance hace de la temporada?

Estoy muy satisfecho. Ha sido una temporada muy dura, con un montón de problemas, y llegar a la fase de ascenso era para nosotros ya un premio. Más satisfecho imposible.

¿Soñaban esta temporada con no quedarse en la orilla y ascender a la LEB Plata?

De las cinco fases que hemos disputado esta fue en la que más diferencia deportiva se notó. En nuestro grupo, el Fuenlabrada y el Ibiza son equipos profesionales. Y como convivimos todos en el mismo hotel te das cuenta de que cada año es más complicado. El Fuenlabrada venía con un organigrama ACB, con fisios, médicos, ojeadores... Bastante hicimos con llegar ahí.

A las complicaciones de un año normal hay que añadirle el covid, ¿no?

Sí. Nosotros, por suerte, solo tuvimos un par de casos, y uno de ellos fue en Navidad y no nos afectó a la competición, pero el resto de equipo si tuvieron y se paraba la Liga. Y todas las semanas pruebas... Fue algo complicado.

¿Es la EBA el sitio del Ucoga Seguros CB Chantada?

Ahora mismo sí, es nuestra categoría. Si algún día consiguiéramos el ascenso a la LEB Plata sería cuestión de sentarnos con patrocinadores y administraciones y ver el tema, porque ya es muy costoso tener un equipo en la Liga EBA.

¿Qué presupuesto maneja el club esta temporada?

Unos 90.000 euros. Imagínate para conseguir ese dinero, que a muchos patrocinadores del pueblo ya no les cobramos la cuota, solo los que quisieran voluntariamente, por la situación especial del covid. Es mucho dinero para un pueblo como Chantada.

¿Ha comenzado ya a pensar en la próxima temporada?

A ver, algo siempre tienes pensado, pero por lo menos nos tomaremos unos quince días. Esta semana hicimos la despedida a los jugadores, descansaremos un poco y a pensar en la que viene.

¿Le gustaría que Alberto Fafián continuara como entrenador?

Nosotros contamos con él al cien por cien si no tiene inconveniente. No hablamos con él del futuro, pero nosotros estamos encantados con Alberto. Si no tiene ningún problema, el proyecto girará en torno a él como en las últimas cinco temporadas.

¿Le gustaría mantener el bloque de jugadores que ha tenido durante esta campaña?

Esa es nuestra idea, pero todos los años es complicado porque los jugadores dan la talla y algunos suelen tener ofertas de clubes de superior categoría, de LEB Plata o incluso de Oro y es muy difícil. Pero trataremos de mantener al 80 o 90 por ciento de la plantilla.