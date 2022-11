Edu Iglesias, de la tienda al desierto

Edu Iglesias ya mira al calendario pensando en cuánto queda para subirse al avión que lo llevará desde Madrid en vuelo chárter hasta Yanbu, la ciudad de Arabia Saudí donde arrancará la próxima edición del rally más famoso del mundo, el Dakar. Será la cuarta participación del piloto monfortino en la exigente prueba, que atravesará aquel país en diagonal por el desierto.

Los objetivos están claros. "Intentaremos terminar, lo primero, y mejorar la posición 78 que logré en la pasada cita", dice el deportista, quien espera a que lleguen las semanas marcadas desde la rutina que le acompaña en su Monforte natal, donde es propietario de varias tiendas de ropa.

Entre prendas y entradas y salidas de clientes, Edu Iglesias reflexiona sobre lo que le deparará el Dakar 2023. Viajará el 27 de diciembre y entre el 31, que tendrá lugar el prólogo, y el 15 de enero formará parte de una carrera que hasta la fecha se le ha dado muy bien, pues finalizó las tres que afrontó por las dunas saudíes.

Iglesias cuenta que todavía no está decidido al completo el itinerario. Sí se sabe que la competición será en esta ocasión dos días más larga. La estimación es que la carrera se componga de 15 etapas, 6.000 kilómetros cronometrados y 3.000 de enlace, con salida frente al mar Rojo y meta en la orilla del Golfo Pérsico.

Por el camino

Edu Iglesias no tendrá durante las etapas del Dakar más compañía que su moto y los utensilios que le ayudarán a no perderse por el desierto y llegar a tiempo al final de cada jornada. Contará con un cuentakilómetros y un road book con el rumbo.

"Mentalmente es duro, porque te genera mucho estrés estar pendiente de la navegación al mismo tiempo que pilotas y cuidas de la mecánica. Un día malo te puede dejar fuera. El Dakar fatiga mucho desde un punto de vista psicológico", indica Edu Iglesias.

Por esa razón se hace necesaria una logística muy compleja. El monfortino maneja un presupuesto de entre 60.000 y 70.000 euros (solo la inscripción cuesta 15.000) para correr con garantías.

El mes pasado se entrenó en Marruecos. Hasta el momento de la partida le esperan sesiones físicas y solo algo de moto por zonas específicas próximas a Monforte que él conoce. Eso sí, nada puede compararse con las emblemáticas dunas y largos días del Dakar.