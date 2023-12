Testigo de la acción de un Imperio

La Xunta ha finalizado la tercera campaña de excavaciones en el asentamiento del monte Cido, en O Courel. Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) consideran este yacimiento como "unha xanela aberta para entender como o Imperio romano mudou o territorio e a vida das xentes do Courel".

El investigador Luis Francisco López González, director de los trabajos junto a Brais Currás, explicó que este punto del monte Cido, situado a más de 900 metros de altitud, pudo ser utilizado por Roma como "posto de control dunha zona de paso entre O Bierzo e Lugo, na cabeceira do río Lor".

Los trabajos revelaron que el asentamiento fue fundado en el siglo I después de Cristo. Además, hay indicios de una población más tardía que se ubicó en la zona. Entre las diferentes dependencias excavadas, Luis Francisco López destacó los restos de lo que debió ser un edificio público, posiblemente "unha torre de vixilancia".

Historia. Para Luis Francisco López, el monte Cido es un ejemplo "da riqueza arqueolóxica do Courel", una comarca en la que hay constancia de "ducias de traballos mineiros espallados polo val do río Lor". Por todos los hallazgos realizados y gracias a los trabajos efectuados se deduce igualmente que el monte Cido "non estivo ocupado de xeito permanente", como tampoco hay evidencias de actividades productivas ni de una población campesina.

Sí se ha podido profundizar en el interés que tenían los romanos en O Courel, lo que explicaría las importantes transformaciones en el territorio. "Para explotar o ouro, Roma tivo que desprazar poboación e fundar novos asentamentos", concluyeron los arqueólogos desplazados al lugar.

Paraje. La alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, indicó que el asentamiento forma parte de una ruta homologada que comienza y termina en Moreda. La regidora subrayó que hasta 2021 nunca se habían hecho actuaciones en el monte Cido y espera que en el futuro "sigan as escavacións para seguir poñéndoo en valor".

Lola Castro situó la financiación aportada en los últimos tres años por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para el monte Cido en "case 60.000 euros".

Inicios: todo comenzó con un hallazgo vecinal

Desde el CSIC subrayaron que la historia moderna del monte Cido comenzó en 1959, cuando, por pura casualidad, dos vecinos de Seoane encontraron tirada en el camino una tábula de hospitalidad, una pieza de bronce en la que se daba cuenta de las nuevas relaciones de poder impuestas por Roma sobre la población indígena en el año 28 después de Cristo. Uno de esos hombres, José Campos, todavía reside actualmente en O Courel. Su compañero, Santiago Crespo, ya fallecido, recibió en su día 3.000 pesetas por el hallazgo. La tábula, al igual que la figura de un águila encontrada también en el entorno, se encuentra en el Museo Provincial de Lugo.



En recuerdo



En el año 2020, el Ayuntamiento encargó el levantamiento de un monumento en el inicio de la ruta del monte Cido, para conmemorar el hallazgo de las dos piezas. Luego comenzaron las conversaciones con la Xunta para llevar a cabo las excavaciones, que arrancaron en 2021.