La montaña lucense tiembla en el arranque de año con un terremoto de magnitud 3,5

Un terremoto de magnitud 3,5 sacudió la montaña lucense en el arranque de 2024. El seísmo tuvo epicentro a 22 kilómetros de profundidad entre los municipios de Samos, Folgoso do Courel, Triacastela y Pedrafita do Cebreiro, muy cerca de Louzarela, núcleo al que pertenece a este último municipio.

El temblor se registró a las 1.23 horas de este 1 de enero, según los datos del Instituto Geográfico Nacional. Vecinos de la zona aseguran que notaron que la casa se estremecía. Además, y según los datos del IGN, se notó en muchas zonas de la provincia (Lugo, O Incio, Becerreá, Quiroga, As Nogais, Monforte, Outeiro de Rei, Cervantes o Sarria) y también en El Bierzo (Corullón, Vega de Valcarce).

Las primeras estimaciones del IGN apuntaban que el terremoto había sido de magnitud 3.4, aunque posteriormente se elevó a 3,5.

Lugares en los que se percibió el temblor. IGN

El epicentro, que en un principio se situaba cerca de Seoane do Courel, fue localizado después más al norte, en una zona en la que confluyen varios municipios: Folgoso do Courel, Samos, Pedrafita do Cebreiro y Triacastela.

El último temblor del año en Galicia tuvo lugar en el Padrenda, Ourense, a las 18.26 del día 31, pero fue prácticamente imperceptible, con una magnitud de 1,9 y a 22 kilómetros de profundidad.