Un terremoto se deja sentir en O Saviñao y Chantada

Un terremoto se dejó sentir a primera hora de la tarde de este viernes en varias zonas de los municipios de O Saviñao y Chantada, llegando a ser percibido por algunos de los vecinos. Fue un pequeño seísmo de magnitud 2,8 (mbLg), cuya profundidad fue de tres kilómetros.

Según datos facilitados por Instituto Geográfico Nacional, ocurrió a las 15.05 horas y el epicentro se situó en un punto muy cercano al núcleo de Currelos, perteneciente al ayuntamiento O Saviñao. Sin embargo, personal de varios establecimientos de la zona con los que se puso en contacto este diario dijeron no haber notado nada extraño.

Al otro lado del Miño, en la parroquia chantadesa de Sabadelle, sí percibieron el terremoto. El escultor, pintor y bodeguero Primitivo Lareu, que reside allí, estaba en su casa en ese momento. Cuenta que, de repente, escuchó "un ruido moi forte que soaba moi ao fondo, como cando estoupa algo". Cuando se dio cuenta, explica, "xa pasara".

Este vecino de Sabadelle indica que no sintió tanto la vibración como sí el ruido. "Non tremeron os mobles nin nada", bromeaba Lareu, que cree que de encontrarse fuera de casa quizás no había percibido nada.

Este terremoto es el único registrado en los tres últimos días en Galicia y el de mayor magnitud entre los sucedidos en los últimos 30 días en la comunidad. En este periodo, en la provincia de Lugo, en el registro del Instituto Geográfico Nacional consta uno en el municipio de Guntín el pasado día 6. Fue de magnitud 1,7 (mbLg).

El pasado verano, el IGN había notificado un terremoto de magnitud similar al de este viernes que se había notado en varios municipios de la Ribeira Sacra.