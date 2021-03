El terremoto de 3,4 grados de magnitud registrado en la mañana del domingo despertó antes de tiempo a muchos vecinos de Folgoso do Courel. A los pocos minutos se produjo un segundo temblor más leve, de 2,5. Los seísmos se notaron en varias poblaciones de la provincia, pero no causaron daños personales ni materiales.

Según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el primer terremoto se registró a las 8.44 horas del domingo en Folgoso. Solo tres minutos más tarde, a las 8.47, se detectó el segundo.

"Escoitei un ruído de fondo, coma se chegase un camión a excesiva velocidade", declaró la alcaldesa de Folgoso do Courel, la popular Lola Castro. Estaba en cama y el terremoto la despertó, como a muchos otros vecinos. "Ao pouco tempo non paraban de entrarme mensaxes de WhatsApp de xente do Courel preguntando: "Iso foi un terremoto?"", relató la regidora.

Aun así, no todos percibieron los temblores. Tampoco hay constancia de daños materiales ni personales, como confirmó la propia Lola Castro a este periódico.

Sitúan el origen del seísmo en la falla de Santa Eufemia, a 600 metros de la aldea del mismo nombre

El IGN apuntó que los temblores se notaron en puntos tan próximos a O Courel como Vilameá (Quiroga) o Pinel (A Pobra do Brollón). Otros municipios en los que sintieron los terremotos fueron Lugo, Castro de Rei, Cervantes, Castroverde, Sarria, O Corgo, Triacastela, O Incio y Monforte.

Desde la página oficial del geoparque mundial Montañas do Courel apuntaron que los terremotos se produjeron en el entorno de Vilar, a ocho kilómetros de profundidad. En concreto, situaron su origen en la falla de Santa Eufemia, a solo 600 metros de la aldea que lleva el mismo nombre.

Al parecer, especificaron en Montañas do Courel, esta falla pudo ser la responsable del levantamiento de las cumbres más altas del geoparque, hace entre diez y 30 millones de años.

Os terremotos que tiveron lugar hoxe no #CourelMountainsUNESCOGlobalGeopark sitúanse a uns 8 km de profundidade, na contorna de Vilar do Courel. A causante dos sismos é probablemente a Falla de Santa Eufemia, situada a 600 m ó leste da aldea de Santa Eufemia. pic.twitter.com/fZJuiWEYD7 — COUREL MOUNTAINS UNESCO GLOBAL GEOPARK (@COURELMOUNTAIS) March 14, 2021

"Eu non sentín nada, pero a miña nai espertou co ruído", señaló Ana Marta Arza, de la oficina de turismo de O Courel. Su madre vive, precisamente, en Santa Eufemia, a muy poca distancia de la falla en la que pudo tener origen el seísmo.

Al principio, la mujer no le dio importancia al potente ruido que escuchó. "Pensou que había tormenta", dijo Ana Marta. Fue a los tres minutos, al producirse el segundo temblor, cuando su madre se dio cuenta de que no había tormenta. Eran dos terremotos seguidos lo que hacía a O Courel empezar el domingo de manera intensa.

"Na nosa casa sentimos tremer a parede da habitación. Houbo moito ruído e a casa vibraba", indicó Mayra López. Vecina de Santa Eufemia, a ella los temblores no la sacaron del sueño, pues llevaba despierta desde hacía media hora. En este punto (situado a unos cinco kilómetros de la capitalidad de O Courel, Folgoso), por su cercanía a la citada falla, fue en uno de los que más se notó la actividad sísmica.

Curiosamente, en Ribas de Sil, municipio muy cercano a O Courel y que forma parte del geoparque junto a Folgoso y Quiroga, ninguna de las personas cuestionadas dijo haber notado los temblores.

No hacía ni dos meses del último terremoto registrado en O Courel. El de este domingo fue mucho más potente que el anterior.

La noche del pasado 21 de enero, el IGN localizó en Folgoso —concretamente, en los montes de Lóuzara— un seísmo de 2,6 grados de magnitud a dos kilómetros bajo tierra. Pasó completamente inadvertido para la población, que en aquel caso ni llegó a reportar al Instituto Geográfico Nacional la apreciación del temblor.

Y este lunes en Galicia ser registró otro temblor, concretamente en el municipio ourensano de Riós, aunque de escasa entidad: 1,8 grados.

Taboada registró un seísmo de 3,5 grados hace tres años