Teresa Díaz: "Cualquiera puede llegar a tener movilidad reducida"

¿Cómo está funcionando la sede de Un Paso hacia el Futuro?

Avanza poco a poco, con pasos pequeños pero firmes. Nos estamos dando a conocer y empieza a venir gente interesada en nuestras actividades y pidiendo que les ayudemos con diferentes gestiones ante las administraciones o con quejas sobre barreras con las que se encuentran día a día por nuestra ciudad. Uno de nuestros objetivos es ponernos en contacto con otras asociaciones, no solo de Monforte sino de otros ayuntamientos, para hacer colaboraciones conjuntas y así ser un referente para el colectivo de personas con discapacidad.

¿Qué proyectos tienen en mente para dicha sede?

Este mes empieza un curso de informática en colaboración con Cegafor y más adelante impartiremos otro destinado a todo tipo de público, con discapacidades o sin ellas. También queremos organizar un concierto benéfico y estamos en contacto con varios grupos musicales de la zona. A mayores, este verano nos gustaría hacer una salida por la ciudad para que quien quiera pueda hacer fotos de diferentes temáticas y luego exponerlas en el local de nuestra asociación.

¿Cuál es la situación actual en Monforte en cuanto a barreras arquitectónicas?

Hay mucho que mejorar. Continuamente presentamos escritos ante el Ayuntamiento y la Policía Local. Los conductores aparcan como quieren y la mayoría de los locales no cumplen las normas de accesibilidad. Respecto a esto, el Ayuntamiento no vigila que se cumplan y da licencias de apertura sin hacer ningún tipo de comprobación al respecto. Además pusimos una queja ante la Inspección de Salud, ya que en el ambulatorio no hay una grúa para facilitar la atención de personas con movilidad reducida. Esto es muy grave, porque todos tenemos derecho a una atención sanitaria. Realmente necesitaría otra entrevista para exponer todo lo que debe cambiar.

¿Está la gente lo suficientemente concienciada para eliminarlas?

No. No hay consciencia de las personas que vamos en silla de ruedas. Se ocupan rampas peatonales o aparcamientos para personas con discapacidad. La gente debería pensar que cualquiera puede llegar a estar en una situación como la nuestra.

¿Qué se puede mejorar desde el Concello?

Ellos son los que tienen los medios para que cambie todo esto, pero no lo hacen.

¿Y cuál es a su juicio la actuación más urgente a realizar?

Yo creo que con todo lo que he contado antes contesto a esta pregunta. Hay un proyecto de mejora de accesibilidad en el Ayuntamiento que va a cuentagotas.

¿Cuántos socios forman parte de Un Paso hacia el Futuro?

Actualmente somos pocos, pero tengo el claro objetivo de que se una mucha más gente a la asociación.

¿Tiene suficiente apoyo el colectivo?

De forma mayoritaria diría que sí. La gente de Monforte es solidaria y nos ayuda con todo lo que está de su mano.