Tercera campaña en la élite para Clara Fernández

Este sábado, Clara Fernández empezará en Alicante su tercera temporada como integrante del primer equipo del Cidade de As Burgas. El club ourensano está de vuelta por la División de Honor del fútbol sala femenino y la joven jugadora monfortina aspira a ser una de sus baluartes.

Con esa intención arranca Clara el nuevo curso. Su primer objetivo -el más importante, el colectivo- es mantener a su conjunto en la élite. El siguiente, consolidarse como futbolista destacada, importante para sus compañeras y su entrenador, y evolucionar aún más de lo que ya lo ha hecho desde su llegada a Ourense. "Mejoré mucho técnicamente desde que estoy aquí y tengo más visión de juego", afirma la deportista.

La felicidad resume también su periplo con la zamarra verde y blanca del Cidade de As Burgas. "El equipo es mi segunda familia. Eso es algo que también he ganado. Antes, donde jugaba, tenía compañeras y ahora, amigas", afirma Clara Fernández, quien, de hecho, comparte piso en Santiago con otras dos integrantes de la entidad.

Los entrenamientos y los estudios suponen un doble esfuerzo. Los lunes, después de ir a clase -estudia el segundo curso de Psicología- se desplaza hasta Ourense a las 17.30 horas. De 20.00 a 21.30 se entrena con el Cidade de As Burgas y a las 23.00 emprende el camino de vuelta, que finaliza alrededor de la una de la madrugada. Así tres días a la semana; lunes, miércoles y jueves. Los martes por la tarde toca sesión de gimnasio y el viernes suele ser jornada de viaje o partido.

¿Cuesta llevar a cabo esta rutina? Como todo en la vida. "Hay veces que me apetecería quedarme a tomar algo con mis amigos y no ir a Ourense, pero al final el fútbol sala me gusta y entrenarme me apasiona, así que lo llevo bien", subraya Clara Fernández.

En la pista, la jugadora monfortina, de 19 años de edad, se desenvuelve en las posiciones de ala o cierre. En una de esas demarcaciones tratará de hacerse un hueco en el quinteto inicial de un Cidade de As Burgas que empieza el ejercicio deportivo como recién ascendido a la categoría. Sus sensaciones, a unos días del debut, son muy positivas. "Puede que este sea el año que mejor pinta me tiene de todos los que llevo aquí. Tenemos muchas ganas e individualmente me siento muy bien", indica.

Esta trayectoria ascendente de Clara Fernández no ha pasado desapercibida para los técnicos de los diferentes combinados autonómicos, que la hicieron una habitual de las convocatorias de la selección gallega. La monfortina ha superado este año la edad límite para vestir esta camiseta, así que se centrará solo en su equipo.

El gran sueño de Clara es verse algún día con el rojo de la selección española, pero reconoce que hay que remar mucho. "Esa meta está muy lejos", concluye.