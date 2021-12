El tercer médico para Pantón llega al Parlamento

El Bloque Nacionalista Galego ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia con el fin de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) dote de un tercer médico el ambulatorio de Pantón. Los nacionalistas señalaron que no hay "escusas para non cubrir esa terceira praza porque foi solicitada por unha profesional ao longo deste ano e non lle foi concedida".

Desde el BNG de Pantón señalaron que otros municipios de los alrededores con menor población sí tienen tres médicos en plantilla, al tiempo que calificaron de "promesas baleiras" las hechas por el alcalde, el popular José Luis Álvarez, de que en breve volverá la normalidad al centro de salud pantonés.

Los nacionalista señalaron que la resolución del problema no deja de ser una mera «decisión política» que parece no interesar a la Consellería de Sanidade.

compromiso. El pasado día 10, el regidor de Pantón mantuvo una entrevista en Santiago con el responsable de la sanidad gallega, Julio García Comesaña, para tratar esta problemática. Álvarez indicó que el conselleiro se comprometió a que a partir de enero "ir regulando a situación ata rematar con un médico fixo, ese terceiro".

A mayores, se supo que Sanidade contempla la construcción de un nuevo ambulatorio en la villa (ya han visitado el solar elegido) que contará con 600 metros cuadrados y espacio para mantener las tres plazas de médico de familia, así como Enfermería, una sala polivalente y otra de técnicas que incrementarán los espacios para la realización de pruebas diagnósticas o cirugía menor.