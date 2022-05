Teenage Fanclub, Lola Marsh y Manel encabezan el cartel del Ribeira Sacra Festival

La veterana banda escocesa Teenage Fanclub, el dúo israelí Lola Marsh, los catalanes Manel y la compositora mallorquina Maika Makovski encabezan el cartel de la nueva edición del 17º Ribeira Sacra Festival, que tendrá lugar en cuatro localidades del sur de la provincia de Lugo en el último fin de semana de julio.

Sober, Pobra do Brollón, Monforte de Lemos y Chantada vivirán del 29 al 31 de julio una nueva edición del certamen consolidado en el calendario estival gallego y que recupera su formato habitual tras dos años de ediciones adaptadas por la pandemia.

Así, regresan los conciertos en el Parador de Monforte, uno de los platos fuertes de un festival que tiene en su combinación de emplazamiento –el "territorio mágico" de la Ribeira Sacra– y la gastronomía sus puntos de atracción.

Teenage Fan Club, la veterana banda de rock de las afueras de Glasgow, encabeza el cartel de la edición de 2022 del festival que lleva el nombre de los grados de inclinación de las terrazas donde se cultiva el vino de la Ribeira Sacra.

Los israelís Lola Marsh son el segundo nombre fuerte del festival, que tiene a Manel y Maika Makovski como las propuestas de la música estatal más potentes. Sylvie Kreusch, Glassio, Eladio y los seres queridos o Los Mejillones tigre son otros de los nombres de una edición que tendrá como invitado especial al locutor de Radio 3 Ángel Carmona.

Todo ello en emplazamientos singulares, como las bodegas Regina Viarium, el mirador de Santiorxo, el catamarán de Ponte do Sil, la rectoral de Gundivós, las bodegas Vía Romana, la Praza do Cantón de Chantada, el Parador de Monforte o las bodegas de Vilachá, en Pobra do Brollón.

La organización pondrá a disposición de los asistentes autobuses para enlazar con los lugares de los conciertos y así velar por el cuidado y preservación de la zona reduciendo la movilidad en vehículos particulares de un punto a otro.