Las tascas de Os Chaos, el barrio monfortino con más bares

Pocos discutirán que los bares, cafés, tabernas, mesones y tascas juegan un papel esencial en el terreno del ocio y la socialización en la vida de cualquier pueblo. En ellos, ante un vaso de buen vino y una sabrosa tapa, los parroquianos conversan de lo humano y lo divino y, como suele decirse, "arreglan el país" en sus, a veces acaloradas, disquisiciones.

Monforte no se sale de esa regla y, además, puede presumir de un historial en ese terreno, por número de locales, de lo más extenso y singular. Es una pena que nadie se haya animado hasta ahora a escribir una memoria de las tabernas monfortinas. En ese compendio no me cabe ninguna duda que el barrio de Os Chaos, que tiene como patrón a San Juan, ocuparía un capítulo muy importante.

Esta barriada, con siglos de historia a sus espaldas, entre 1950 y 1970 poco más o menos, tuvo su edad dorada dentro de la lista de los bares existentes en la capital de Lemos. Aquí se dibujaba en esa época una ruta de vinos y sabores que solo los más bizarros podían completar sin acabar arrastrando la lengua o haciendo eses.

En esta zona estaban ubicados, en lo que es la plazuela de Os Chaos, los bares Piña, Alegría, Pardo (apodado cara de merda), La Rubia, Pinar, Rabeno y Contrameneo. Se sumaban a estos en la calle Doutor Teijeiro los famosos Meneo, Fardán, Tomás, Pío y Vilachá. Se puede añadir a esa ruta, en el número 127 de carretera de Quiroga, el bar Mixeno, que regentaba el señor Castro y que fue todo un referente gastronómico en esos años.

El vino que se servía en todos los locales procedía de la zona de Sober para delicia de todos los clientes

Todos se preciaban de tener el mejor vino y tapas especiales, como ocurría con la de carne con patatas en los casos del Tomás (en la foto) y Meneo; guisantes con jamón en el Pinar, sardinas, en el Alegría; morro, orella o chorizo con cachelo en el Vilachá, bar que cerró a comienzo de los 70, en donde había un juego de la rana, en el que las pandillas de amigos competían por el pago de las consumiciones.

Famoso era también el señor Facundo, del Piña, que fue pasajero en el sonado accidente, en 1965, del coche de línea de Castro Caldelas y que, al parecer, se salvó saliendo del río Sil agarrado al rabo de un cerdo. El nombre de esta tasca, en la que, por cierto, no daban tapas, le viene de que vendía piñas de pino para encender las cocinas de leña. El Rabeno, el único que todavía se mantiene abierto en la actualidad, gozaba de fama de buen vino.

Los hermanos Espinosa eran unos apasionados de la lamprea, las angulas y de los chincholines

El Mixeno, que cerró al inicio de los años 80, fue todo un modelo en el terreno del buen comer y beber. Castriño, que así llamaban a su dueño, servía un excelente vino de Amandi, que el mismo iba a buscar a Sober.

En el apartado culinario sus tortillas, tablas de queso, embutidos y peces fritos en unto, con pimentón picante, no tenían igual. Pero además cocinaba las viandas que le traían los hermanos Espinosa, Enrique y Pepe, acompañados de su perro. Estos asiduos clientes del local y apasionados gastrónomos, solían degustar, entre otras delicias, angulas, lampreas, chuletones y chincholines (tripa delgada de ternera frita en ajo).

A este bar acudían con frecuencia, entre otros muchos, reconocidos monfortinos como Chicho Balado, Manuel María y su esposa Saleta, el doctor Raíces, el abogado Gonzalo Castro, Rubén el procurador, Luis de Lumar, Ángel el pintor y el viajante de relojería fina El Gorrión, junto con los taxistas de A Estación. Fue toda una época cargada de anécdotas.