Tamara Lebón: "Trabajo mejor con mascotas y niños que con los adultos"

El 3 abril se inaugura en la casa de la cultura de Monforte Más allá del tapiz, una exposición fotográfica con la que la profesional Tamara Lebón Sánchez cumple un sueño.

¿Cómo surge Más allá del tapiz?

Es un sueño cumplido. Admiro al fotógrafo americano Jordan Matter y su trabajo relacionado con la gimnasia deportiva, así que siempre tuve la idea de hacer algo en esa línea. Después de años dándole vueltas di el paso y busqué a gente de la gimnasia rítmica para hacer un trabajo con ellos.

¿Qué veremos en la exposición?

Son 26 fotografías en color de gimnastas de entre 5 y 22 años, de distintos puntos de la Ribeira Sacra y, aunque la mayoría son niñas, también hay niños. Son fotos de exterior que buscan romper estereotipos. Demostrar que esta disciplina va más allá de pabellones, moños y maillots, es una disciplina muy humana, de mucho esfuerzo y que también es para niños.

La inauguración tiene sorpresa.

Empezamos con el proyecto en septiembre y se alargó hasta estos días. Fueron muchas jornadas, hubo momentos muy duros porque me rompí la rodilla y llegué a pensar que no podríamos terminar, pero todo salió gracias a los niños y a sus familias. También hicimos un documento de video que funciona como tomas falsas o making off de este sueño cumplido y se proyectará en la sesión inaugural.

En sus anteriores profesiones los protagonistas fueron animales.

Efectivamente y puedo decir que es mi mundo, mi espacio, donde me desenvuelvo mejor. Prefiero trabajar con animales que con humanos adultos.

¿Y los niños?

Están empatados con los animales. Los niños, si les dejas espacio, se sienten libres, no están pendientes del resultado como lo estamos los mayores y ahí está la esencia de todo.

¿Se puede vivir de la fotografías de mascotas o de animales?

Aquí es complicado. En las grandes ciudades sí que hay fotógrafos que viven solo de la fotografía de mascotas. Yo trabajo con mascotas, con niños y algún evento. La fotografía es el 25% de mi sueldo y fue todo muy poco a poco. Siempre me gustó este mundo, me formé, me di de alta en la actividad y empecé día a día con los animales. Di el paso de trabajar con niños porque la gente me lo pedía y porque estoy muy cómoda con ellos también.

¿Qué se necesita para fotografiar un gecko sobre un minitrineo como hizo usted?

Se necesita mucha paciencia y entender y respetar siempre al animal. Muchas veces tengo debates con los humanos porque quieren, por ejemplo, fotografiar a su perro nadando en el río cuando el can odia meterse en el agua. Eso no puede ser. Hay que hacer mucho trabajo previo para que la mascota esté cómoda con la cámara y con la escena que se propone. Dejarle libre, dejarle hacer.

Es también fotógrafa habitual en la Feria Medieval de Monforte.

Este año estaré de veterinaria en el puesto de cetrería y espero también coger la cámara.