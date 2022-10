El talento tardío de Chinco López

A José Luis López Fernández lo conocen todos en el mundo del deporte como Chinco. El suyo es un talento que tuvo que esperar para madurar, pero que llevaba mucho tiempo en su interior. En concreto, desde su adolescencia en Barcelona. Tras retirarse del fútbol modesto, a los 39 años, se subió a la moto, de la que no se ha bajado todavía con 61.

Chinco López triunfa como piloto de trial, una modalidad que consiste en sortear obstáculos naturales por el monte con la moto sin que esta toque el suelo. Así lleva 22 años, aunque la afición ya venía de antes. "En Barcelona, nos anos 70 e 80 do século pasado, moita xente facía trial e celebrábanse un montón de campionatos. Eu ía velos e gustábame moito, pero daquelas quedoume a espiña de non ter probado nunca", recuerda Chinco López, quien no se olvidó del trial de regreso a su Brollón natal.

Su habitación siempre estuvo plagada de pósteres y cada vez que podía, se desplazaba con su hijo a ver torneos. Aun así, faltaba competir. Y como a todo buen deportista, el gusanillo le picó. "Con 39 anos fíxenme amigo dun campión nacional de Vigo, Jorge Arjones, que foi quen me animou a comezar e probar", relata.

Hasta ese momento, Chinco López solo había tenido motos convencionales. La primera de trial la compró rozando los 40. Hoy en día tiene dos, fruto de un camino duro pero estimulante que le ha llevado a ser una figura reconocida del motor gallego. Ha sido cuatro veces campeón autonómico (la última el año pasado) y su participación en los nacionales de trial es muy frecuente.

ASÍ ENTRENA. Chinco López lo deja muy claro. "Eu traballo de louseiro, pero adícome ao trial. Non teño outro ‘hobbie’. O que tiña que ter feito con 20 anos, comecei a facelo con 40", afirma el piloto.

El deportista brollonés ha ideado hasta una forma de entrenarse en casa. Cada miércoles por la tarde es día de preparación. Después del trabajo se sube a la moto una hora y practica en un circuito particular en Brollón. Los sábados y domingos (siempre que no tenga que disputar un torneo) vuelve a la faena.

Así se mantiene en plena forma, rodado y preparado para la competición, aunque este año lo tiene difícil para repetir el título de campeón gallego. Ocupa la cuarta posición y, como dice, "tería que haber unha carambola importante para ser campión".

Lo que nadie puede arrebatarle son los cuatro títulos conseguidos, unidos a un segundo puesto y a otro tercero. La carrera de Chinco le ha hecho ganarse el respeto del mundo del motor en Galicia. Incluso organiza una competición en A Pobra do Brollón, el trial ‘O Chinco’, que se desarrolla junto al campo de fútbol de Os Medos.

Respecto al campeonato nacional, donde presume de un podio conseguido en un torneo llevado a cabo en Arteixo, actualmente se encuentra en la séptima plaza. Las próximas pruebas servirán para dilucidar sus puestos finales. Chinco López se entrena para competir el próximo 6 de noviembre en Vilagarcía de Arousa. Pocas jornadas más tarde, el 13 del mismo mes, acudirá a Barcelona