Talento emprendedor en A Pinguela

Ocho alumnos de primero de Eso del instituto monfortino A Pinguela y otros tres del grado medio de Sistemas Informáticos e Redes han creado sendas miniempresas para elaborar distintos productos y ponerlos en el mercado con el apoyo del programa Eduemprende de la Xunta de Galicia.

El grupo Spin8 está integrado por los alumnos Valentina Brown, Erea Saco, Zaira Salgado, Ara Vásquez, Rodrigo Cota, Claudia Dalama, Noa Fernández e Inés Martínez y se ha centrado en el desarrollo y venta de camisetas, sudaderas, chubasqueros, mochilas, calcetines y todo tipo de ropa juvenil y deportiva con diseño propio. En ese diseño destaca la figura de un búho que, según explica el equipo, es símbolo de sabiduría e icono monfortino por la publicación del El Búho Gallego del VII Conde de Lemos, Pedro Fernández de Castro.

El grupo Spin8 toma, en cierto modo, el relevo de un grupo anterior, denominado Spin5 que funcionó en 2019, y que también trabajó en el desarrollo de prendas textiles. La propuesta de Spin8 le da una vuelta a aquella propuesta y amplía su catálogo. A lo largo de los últimos meses, los estudiantes, que tienen doce años de edad, han acometido todas las fases que implica la puesta en marcha de una empresa, el desarrollo de un producto y ya están en la fase de venta. Según explica Enrique Sampil, director del centro y coordinador de este grupo, "os estudantes teñen un posto de venda no propio centro que xestionan no tempo libre, no recreo e noutras horas e tamén teñen un sistema de encargos para atender pedidos que cheguen dende fóra do ámbito do propio centro".

KUKICUTTERS. Los alumnos Aaron Losada, Gorka Rivera y Raúl Vila pusieron en marcha la empresa KukiCutters, dedicada al diseño personalizado de cortantes de galletas y pasta. Desarrollaron diversos kits y también preparan diseños exclusivos para sus clientes.

La esencia de esta empresa es que es 100% online y busca clientes en el territorio nacional e internacional. Además, KukiCutters apuesta por la "personalización absoluta2 y su departamento de diseño es capaz de desarrollar y fabricar (a través de una impresora 3D) cualquier tipo de cortante, exista o no en el catálogo.

Los estudiantes, que ya comenzaron con el proceso de producción, están guiados en esta aventura por los docentes Adrián Blanco, Uxía Logilde y José Pino.

Los alumnos de KukiCutters creando cortadores. IP

LOS FONDOS. El centro A Pinguela contó este año con 8.000 euros de fondos del programa de lanzaderas Eduemprende para poner en marcha las dos empresas mencionadas.

Enrique Sampil destaca que es la mayor cantidad de fondos consignados hasta la fecha y que ello permitió que los proyectos contasen con un nivel de desarrollo muy elevado.