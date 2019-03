Taboada se relame con el caldo de ósos

Pasadas las doce del mediodía de este domingo se hacía realmente complicado encontrar un buen sitio donde aparcar cerca de la Praza de Riazón, donde se ubica cada año la Festa do Caldo de Ósos de Taboada. Esta exaltación gastronómica llegó a las 28 ediciones con unos 40 puestos de productos típicos y la tradicional degustación de un manjar que hace sacar pecho a los vecinos.

El caldo de ósos es una receta muy particular de Taboada. "É un prato moi familiar, rico e que conseguiron facer típico", señaló uno de los habitantes de Taboada que se acercó a disfrutar de la jornada. Él mismo detallaba cuál es la manera de elaborar esta suculenta comida, propia del Entroido. "Faise cos ósos da soá (columna vertebral) do porco, acompañadas de patacas, garabanzos e sofrito", apuntaba un vecino. Su compañero no tardó en subrayar que también "se lle deben botar sesos".

El caso es que se trata de un plato muy presente en las casas taboadesas, de los que se degustan en familia y que se ha convertido con los años en un símbolo del municipio. Durante el pasado fin de semana, el caldo de ósos pudo saborearse en cualquier bar de Taboada y varios establecimientos hosteleros participaron en la jornada con un menú que tenía este delicioso entrante como elemento principal.

El pregón lo leyó un vecino de Taboada, José David Fidalgo, miembro de la Irmandade Galega no País Vasco. No cabía ni un alfiler durante su intervención

Tras su exaltación al producto, el Ayuntamiento entregó los premios a los mejores puestos de la muestra. El primero fue para las tradicionales galletas Xianas, el segundo se lo llevó Vilosa y el tercero cayó en manos de Laura Pazos. Los accésit se los adjudicaron Mel Ribeira Sacra, Artesanía Freixo y Grupo Valle Longo, mientras que el galardón para la mejor tapa del concurso en el que participaban los negocios de hostelería cayó en manos del bar Jema.

Tras el acto llegó el momento más esperado. Pocos de los presentes renunciaron a probar el caldo de ósos recién hecho en la carpa anexa.