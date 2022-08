Taboada llora la muerte del párroco Jesús Vilar Vidal

Taboada llora la muerte de su párroco, Jesús Vilar Vidal, que falleció este jueves a la edad de 87 años después de toda una vida dedicada a los oficios. La capilla ardiente está instalada en la iglesia parroquial de Taboada, donde este viernes, a partir de las 18.00 horas, se celebrará el funeral por su descanso.

Desde el Ayuntamiento lamentaron la pérdida del sacerdote, al que calificaron de “boa persoa, colaborador con todos os seus veciños e partícipe con todas as actividades do Concello e as súas parroquias”.

También el Taboada CF mostró sus condolencias públicas, pues Jesús Vilar fue uno de los primeros entrenadores y directivos de la entidad, en los primeros años de esta en los terrenos de juego.

Quienes lo conocían hablan de él como una persona afable, muy abierta e innovadora.

Sobre todo destacan su afán de colaborar con las diferentes iniciativas culturales que se llevaban a cabo en el ayuntamiento. Es el caso de la coral polifónica taboadesa, de la cual era miembro.

Natural de Melide, llegó a Taboada en 1964 para ejercer el sacerdocio en parroquias como Xián, de la que se encargó durante muchos años. Luego pasó a oficiar misa por otros lugares del mapa local hasta terminar como párroco del municipio.