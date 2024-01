Taboada inicia la cuenta atrás para la edición 32 de la Festa do Caldo de Ósos

Ya huele al plato típico por excelencia de Taboada, que celebrará los días 10 y 11 de febrero la edición número 32 de la Festa do Caldo de Ósos.

La cita gastronómica fue presentada el 22 de enero en la Diputación de Lugo por la diputada de Cultura, Iria Castro, en un acto al que también acudieron el teniente de alcalde taboadés, el nacionalista José Portela, y el edil Manuel Diéguez.

El caldo podrá degustarse en los locales de hostelería de Taboada durante el fin de semana y de forma gratuita en la Praza de Riazón, el domingo 11, que es el día grande.

El cartel anunciador ha sido elaborado por la arquitecta, ilustradora y diseñadora Rosa de Cabanas, quien presenta la fiesta y el plato como "transmisor de cultura, legado de tradición, de raigame e de vínculo coa terra".

El protagonismo del cartel lo tienen unas manos que sirven el caldo, pero también está presente el valor de las mujeres que lo cuidan, guardan y transmiten el legado de la receta, así como el producto como eje y el carácter festivo.

Valoraciones

Iria Castro destacó la importancia del encuentro por volver "cunha nova imaxe na que a gastronomía é o centro da celebración, pero tamén se engaden a cultura e a tradición, algo esencial para outorgar máis valor a esta cita que xa, de por si, é todo un éxito de público".

La diputada provincial agradeció "a posta en valor do produto local e da capacidade de traballo para renovar un dos símbolos de identidade indiscutible do Concello de Taboada e da contorna".

Por su parte, el teniente de alcalde incidió "no carácter único do caldo de ósos, que co paso dos anos conseguiu consolidar Taboada como espazo ineludible de xuntanza para os amantes da gastronomía de calidade". Portela concluyó que la Festa do Caldo de Ósos "non é só unha celebración gastronómica, nunha cunca do caldo saboréase o territorio, a historia e o patrimonio".