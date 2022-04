Taboada combate o frío co caldo de ósos feito nos fogóns da hostalaría local

Abril acaba de inaugurarse e non parece tempo para degustar caldo de ósos. Pero o clima decidiu aliarse co Concello de Taboada e sorprendeunos estes días cun frío máis propio das semanas do Entroido, cando si é típico saborear este prato elaborado cos ósos da soá do porco, acompañados de patacas, garavanzos e sofrito.

O caldo de ósos é unha comida que vai da man das matanzas. Non é a primavera o seu tempo, por moito que o domingo o frío axudase a disimular. Por iso o alcalde de Taboada, Ramiro Moure, anunciou ben alto que o ano que vén, se a pandemia por fin é historia, a Festa do Caldo de Ósos volverá á súa época habitual, o mes de febreiro.

Varios asistentes á festa. M.P.

A trixésima edición do festexo tocou un 3 de abril. Dende comezos de 2020, o ano no que todo se paralizou por culpa do coronavirus, non se lanzaban os taboadeses a saborear o seu prato estrela na festa que o ensalza. Foi un dos últimos eventos organizados antes de que o Goberno de España declarase o estado de alarma e decretase o confinamento domiciliario da poboación.

O Concello recuperou a actividade dous anos despois. Aínda que fóra de tempo (en febreiro os casos de covid-19 eran moi elevados no municipio e non se daban as condicións), a Festa do Caldo de Ósos non defraudou.

A XORNADA. Viño, produtos gastronómicos varios, artesanía moi variada e unha demostración de como se elaboran as fachas de Castelo —outra festa histórica de Taboada— acompañaron a auténtica estrela. O caldo de ósos chegou en grandes potas, cargadas polo equipo de voluntarios de Protección Civil e procedentes dos restaurantes locais que se encargaron da súa elaboración.

Dos fogóns de Anduriña, Casa do Romualdo, Urdi, Mencía, Scala, San Martiño e Devezo saíron as abondantes racións que encheron as cuncas dos visitantes. A degustación veu despois do pregón e os agasallos do Concello.

A pregoeira da celebración. M.P.

Ana Vila Portomeñe, poeta e labrega, púxolle a voz o evento, ensalzando todas as grandes particularidades do caldo de ósos e animando os asistentes a probalo. Logo, o Concello rendeulle homenaxe a Casa Descalzo, un establecemento de Taboada aberto nos anos 30 do século pasado e que ata hai dous fixo as delicias dos seus clientes preparando todo tipo de pratos tradicionais. Entre eles, por suposto, caldo de ósos.

A administración municipal entregou tamén sendos premios aos postos instalados baixo a carpa da Praza de Riazón. Os accésit foron para as galletas Xianas, Mimacuir e Roberto Fernández. O segundo premio caeu en mans dos xeados Xeou e o primeiro levárono os supermercados Vilosa.