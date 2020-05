Suspendidos el Trece Roeist Fest y la Batalla de Grupos de Ferreira de Pantón

El Trece Roeist Fest y la Batalla de Grupos que se iban a celebrar este verano en Ferreira de Pantón han sido suspendidos. La causa es la situación sanitaria que vive el país con la pandemia del coronavirus

El Trece Roeist Fest estaba programado para los días 21 y 22 de agosto, mientras que la Batalla de Grupos se iba a celebrar el 11 de julio.

Miguel García Durán, miembro de la comisión organizadora, miró ya hacia el futuro en un comunicado difundido a través de las redes sociales. "Con gañas e moita ilusión empezamos a traballar xa no Festival de 2021. Será un ano importante para Galicia e para a Ribeira Sacra e queremos facer algo especial sempre que as circustancias no lo permitan".