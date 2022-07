El juicio que se tenía que celebrar este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo contra un empleado de banca y un funcionario del Ayuntamiento de Carballedo por estafa y apropiación indebida ha sido suspendido por tercera vez, en este caso por contagio por Covid-19 de uno de los procesados.

El motivo del aplazamiento, aún no se ha señalado fecha para el juicio, se ha debido a que el trabajador del Ayuntamiento no pudo acudir al dar positivo por covid-19.

La Fiscalía pide nueve años al empleado de banca, un vecino de Chantada, y dos años para el funcionario. Al primero se le acusa de haber hecho más de 130 operaciones ilegales por un importe de 93.000 euros, ahora Abanca le reclama 84.000 euros tras haber devuelto el resto.

Por su parte, al funcionario del Ayuntamiento de Carballedo se le atribuye haberse quedado con 30.000 euros, aunque ya ha devuelto todo. La nueva suspensión del juicio se produce cuando se ultimaba un acuerdo de conformidad de las partes, por lo que no entrarían en la cárcel.

El principal obstáculo es la acusación particular. El abogado del funcionario, Miguel Caraduje, confirmó la suspensión y también constató que "en parte está encauzado el acuerdo". "Nosotros llegaríamos a un acuerdo, el problema es la acusación particular de Abanca, que no está por ese acuerdo mientras el otro acusado no satisfaga la responsabilidad civil", ha explicado.

ATENUANTES. El cliente de Caraduje ha satisfecho "todas las responsabilidades civiles y se le aplicaría los atenuantes de la reparación del daño y una atenuante de dilaciones por el tiempo transcurrido", ha comentado.

Los hechos se remontan "al año 16 y 17" en la localidad de Castro de Carballedo y en la que se habrían visto afectados decenas de vecinos de este municipios y ayuntamientos limítrofes.

El abogado del empleado de banca, Alejandro Quiñoa, ha puntualizado que "de momento no sabe la fecha del juicio", al tiempo que ha corroborado que "está muy cerca el acuerdo de conformidad". A los acusados se les imputa los delitos de apropiación indebida y estafa agravada.