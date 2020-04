Suspendido o festival Náufragos do Paradiso en Monforte

A organización de Náufragos do Paradiso de Monforte anunciou este luns a suspensión do festival por mor da crise do coronavirus. "No contexto actual, cheo de incertezas, non estamos en condicións para realizalo", expuxeron os organizadores desde a súa conta de Facebook.

Segundo explican, o festival finánciase do recadado en actividades organizadas ao longo do ano e conta co apoio do comercio local, do Concello e doutros organismos públicos. Como consecuencia da situación derivada do estado de alarma, "este ano non puidemos nin poderemos realizar actividades antes do festival e o comercio local está a recibir un golpe moi duro. Sempre estiveron con nós, agora tócanos estar con eles", apuntan.

A intención dos organizadores do festival, celebrado por primeira vez en 2012, é que as subvencións que ían recibir para organizar este evento se destinen a "fins sociais, axudas ao comercio local ou a actividades culturais que si poidan realizarse con garantías. Para elo contactaremos coas autoridades pertinentes, ás cales lles estamos moi agradecidas pola confianza depositada en nós durante todos estes anos", explican.