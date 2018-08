Suspendido el Festival do Castro tras 13 ediciones de celebración ininterrumpidas

La asociación cultural O Castro, que cada año organiza en Pantón un festival con el mismo nombre, anunció el lunes que la edición del evento prevista para el próximo sábado no va a tener lugar, después de 13 años de celebración ininterrumpida. Desde la organización indican que la ausencia de garantías económicas motiva esta "dura decisión".

El colectivo añadió que su objetivo es "revivir o Festival do Castro no 2019". Según señalaron, el formato responde a un "evento multicultural e popular con actividades moi variadas". Además de conciertos durante la noche, el festival do Castro apuesta por muestras de artesanía, una comida popular, cafés concierto y espectáculos de circo e magia.

Desde O Castro se muestran muy críticos con las políticas de la Xunta de Galicia y la Diputación de Lugo a la hora de apoyar este tipo de festivales. "As administracións propician outro tipo de eventos, os de pago, e iso materialízase na ausencia de liñas de axuda e de apoio institucional para actividades coma o Castro", dicen.

Los organizadores creen que la Xunta e la Diputación "compadrean actuacións musicais ou eventos carentes de tradición e base cultural, mentres se propicia a perda gradual de actividades populares coma o Castro".

Desde la asociación destacaron la entrada gratuita como una de las características más importantes del Festival do Castro. "As expresións culturais da nosa terra e doutros lares non deben limitarse segundo a capacidade adquisitiva do público", concluyen.