O sur de Lugo estará este domingo en alerta amarela por temperaturas elevadas 

O sur de Lugo e varias zonas da provincia de Ourense estarán este domingo en alerta amarela por temperaturas máximas que superarán os 36 graos centígrados, segundo a información de Meteogalicia e a Aemet.

O aviso estará activo entre as 15.00 e as 21.00 horas nas zonas do sur de Lugo, o Miño en Ourense, o noroeste da provincia, o sur da mesma e a área de Valdeorras.

Meteogalicia indica que, aínda que as brisas provocarán un descenso das temperaturas no litoral, no interior da comunidade as máximas seguirán rexistrando valores elevados.