Siguen creciendo las hectáreas arrasadas en la ola de incendios, que superan ya las 22.000

La superficie quemadas por los incendios que asolan Galicia, principalmente las provincias de Lugo y Ourense, crecieron en más de 8.000 hectáreas desde el lunes, según los datos aportados por la Consellería de Medio Rural en la mañana de este miércoles. De esta manera, son ya 22.060 hectáreas las arrasadas en la comunidad desde el inicio de esta ola. De ellas, 7.500 resultaron calcinadas en Carballeda de Valdeorras.

Por su parte, los dos incendios que siguen activos en los municipios lucenses de Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón han arrasado ya 8.600 hectáreas de terreno, según las últimas estimaciones de la Xunta, que mantiene activo el nivel dos de alerta por la proximidad del fuego a los núcleos de Parada dos Montes y Carballal (Folgoso), Busto (A Pobra do Brollón) y Gamiz (Samos).

El incendio que afecta a las parroquias de Vilamor (Folgoso) y Saa (A Pobra do Brollón), donde se han unificado en un único frente cuatro focos, ha arrasado ya 7.500 hectáreas de superficie –2.000 más en una sola jornada–, a pesar de los esfuerzos del dispositivo de extinción desplegado en la zona.

En el operativo para sofocar ese incendio han trabajado desde que fue declarado 16 técnicos, 125 agentes forestales, 197 brigadas, 116 motobombas, 3 excavadoras, 1 Unidad Técnica de Apoyo, 20 aviones, 26 helicópteros y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En cuanto al incendio de Seceda, ha arrasado 1.100 hectáreas. En su extinción han trabajado 19 agentes forestales, 30 brigadas, 14 motobombas, 6 aviones, 6 helicópteros y la UME.

En A Montaña lucense, en el municipio de Cervantes, han quedado estabilizados los dos incendios que permanecían activos en Cereixedo y O Castro, después de quemar unas 85 hectáreas; mientras que el de Noceda, donde ardieron 100 hectáreas, está controlado, y el de Donís ha quedado extinguido, tras calcinar 75 hectáreas.

En la zona sur, en Quiroga, ha quedado estabilizado el incendio en la parroquia de Nocedo, donde ardieron 15 hectáreas, y controlado el de Outeiro, tras quemar 250 hectáreas.

En la comarca de A Ulloa, quedó controlado en las últimas horas el que afectaba en Palas de Rei a la parroquia de Ramil, donde ardieron 250 hectáreas y donde llegó a estar activado el nivel dos de alerta por la proximidad del fuego a las casas.

También ha quedado controlado el fuego que ha quemado 40 hectáreas en la parroquia de San Mariña do Castro de Amarante, en Antas de Ulla.

Por su parte, la estimación provisional de la Xunta mantiene la superficie afectada en la parroquia de Riodelas, en Carballeda de Valdeorras, en 7.500 hectáreas, un fuego que se extendió a ambos márgenes del río Sil y afecta al Parque Natural Serra da Enciña da Lastra.

En este incendio, que se estabilizó pero se reactivó durante el fin de semana a causa de la acción del viento, está activada la Situación 2 por la proximidad de las llamas al núcleo de Candeda, en Carballeda. Además, alcanza ya la vecina provincia de León, donde se han desalojado las poblaciones de Salas de la Ribera y San Pedro de Trones, en el municipio de Puente de Domingo Flórez.

Según los últimos datos de la Consellería de Medio Rural, son más de 1.400 las personas que fueron desalojadas por estos incendios en 80 núcleos de población pertenecientes a O Courel (Lugo) –unos 60 núcleos– y a Valdeorras (Ourense) –unas 20 aldeas–. En varias zonas se ha podido retonar a las viviendas.

De nuevo en Ourense, el tercer incendio forestal con más superficie afectada, también activo y sin control, es el que ya ha arrasado 3.500 hectáreas del Parque Natural do Invernadeiro, en Vilariño de Conso.

La Xunta recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que se debe llamar en caso de detectar algún fuego forestal, y existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.

DESACTIVADA la SITUACIÓN 2 EN OÍMBRA. La situación se complicó en la tarde de este martes en Oímbra, donde uno de los tres focos en el municipio –que entraron de Portugal– obligó a activar la Situación 2 por proximidad al núcleo de Feces de Cima, en Verín, una alerta que fue desactiva de madrugada. Este se inició en la parroquia de Rabal y calcina 750 hectáreas.

El otro punto importante ha sido la reactivación del foco de Videferre, que se encontraba ya estabilizado, y que afecta a 350 hectáreas. El tercer incendio activo en el municipio, en la parroquia San Cibrao, ha quemado 400.

INCENDIOS EN PONTEVEDRA. Fuera de las provincias de Ourense y Lugo, Medio Rural informa de dos fuegos en la provincia de Pontevedra: en el municipio de Rodeiro, parroquia de Guillar, que está controlado y arrasa 200 hectáreas; así como el de Covelo, parroquia de O Piñeiro, que está estabilizado y quema 20 hectáreas.

A esta superficie hay que añadir unas 325 hectáreas de terreno quemadas por incendios de los que Medio Rural ya ha informado de su extinción en los últimos días. En concreto, se trata de los de Cualedro –31 hectáreas–, Baiona –46 hectáreas–, Melón –dos fuegos que suman 98 hectáreas–, Quiroga –83 hectáreas– y Ribadavia –65 hectáreas–.

Reabierto el tramo del Ave entre Madrid y Galicia

El tramo del Ave Madrid-Galicia que permanecía cortado y todas las carreteras que seguían cerradas al tráfico por el incendio forestal de Losacio (Zamora) se han reabierto este miércoles por la mañana.

La mejora de la situación del incendio también ha llevado a permitir el realojo de una nueva localidad, Sesnández de Tábara, según han informado este miércoles fuentes de la Guardia Civil de Zamora.

Los trayectos del Ave Madrid-Galicia se habían reanudado el martes tras suspenderse un día antes, pero el tramo entre Zamora y la estación de Sanabria Alta Velocidad, de unos cien kilómetros, debía realizarse en transporte alternativo por carretera como consecuencia del incendio.

Al haber pasado el peligro por las llamas y por el humo en la zona de las vías del Ave, desde este miércoles por la mañana se ha vuelto a permitir el paso de trenes por ese tramo del trazado ferroviario.

Además, ya se puede circular por las cuatro únicas carreteras que permanecían cortadas el martes por la tarde: las provinciales ZA-P-2434 entre Tábara y Riofrío de Aliste, la ZA-P-1509 entre la N-631 y Santa María de Valverde, la ZA-P-1508 entre Villanueva de las Peras y Santa Croya de Tera y la ZA-P-2548 entre Santa María de Valverde y Santibáñez de Tera.