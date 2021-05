Os veciños de Pobra do Brollón homenaxean a súa superavoa Tubina cun mural cando esta está a piques de cuprir 90 anos.

A obra, situada ao lado da casa de Tubina, é obra do artista urbano Joseba Murazábal, especializado nestes retratos da muller rural galega. Nesta ocasión, o artista escolleu unha composición na que a súa protagonista aparece xunto as súas pitas.

Esta obra súmase á serie Fenónmenos do rural, que reflicte a realidade e os valores que inspiran as mulleres galegas do rural.