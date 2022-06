Un sueño cumplido, una forma de vida

Instinto Romano es el sueño cumplido de Miguel Pavón Reinoso, un taboadés que estudió Ingeniería Agrícola con un objetivo claro: el de crear su propia bodega partiendo de las viñas que heredó de su abuelo y que éste dedicaba al autoconsumo. Tal fue su empeño, que el vino Instinto Romano ganó el oro en la categoría de tintos de la última edición de la Cata de los vinos de la Denominación de Origen Ribeira Sacra y los expertos que lo evaluaron le auguran un futuro prometedor, al propio caldo, pero también al proyecto y al criterio de Miguel Pavón.

El autor se quita mérito y explica que, en realidad, "cando un pon esforzo e traballo todo acaba chegando", aunque en su caso el éxito no se hizo de rogar. Probablemente tenga mucho que ver en ello el hecho de que, para este pequeño autónomo, el vino y la bodega "son un proxecto de vida máis ca un negocio» y le roba a diario horas al sueño en busca de la perfección y de sacarle el mayor provecho a la tierra que heredó.

Miguel iba a la viña con su abuelo, al que todos llamaban Reinoso, "dende ben cativo, máis a enredar que a traballar, pero se algo aprendín del foi o amor pola viticultura", apunta.

Cuenta que las cepas que hay ahora en Ribeira Sacra no las plantaron los romanos, pero que ellos tenían una intuición especial para saber qué zonas eran aptas para la vid y desarrollaron el cultivo en terrazas. De ahí viene el nombre de Instinto Romano, un vino del que salieron al mercado unas 10.000 botellas de la cosecha de 2021.

La cosecha de 2021 permitió sacar al mercado unas 10.000 botellas de Instinto Romano. Es un mencía al 90% cuyos matices se pulen con variedades como la garnacha, que aporta brillo

Se trata de un mencía al 90% que incorpora otras variedades como la garnacha, la merenzao y la brancellao para redondear sus matices. "A mencía é moi aprezada na nosa denominación pero, ao meu xeito de ver, hai matices que coa axuda doutras castes se poden mellorar", explica Miguel Pavón. "A garnacha axuda a potenciar a cor", insiste.

LA PARCELA. El viñedo de Instinto Romano está al pie del Miño, en la aldea taboadesa de Sobrecedo. Es un lugar paradisíaco en las inmediaciones del sumergido Castro Candaz. Se trata de una zona en la que el embalse se ensancha al máximo y la parcela que Miguel Pavón recibió de su abuelo se salvó por poco de la subida del nivel del auga cuando construyeron la presa de Belesar.

Esa privilegiada ubicación aporta beneficios y suma riesgos a partes iguales. "Estar ao carón da auga modera as temperaturas, tanto as baixas coma as altas. Pola contra, é unha área amiga da néboa e hai que ter moito ollo coas enfermidades fúnxicas", explica el viticultor.

Las cepas más viejas de la parcela suman más de 80 años, según los datos que consultó Miguel en el registro histórico de Lugo. El terreno que trabajaba su abuelo era poco más de media hectárea, pero Miguel fue ampliando hasta sumar poco más de cuatro hectáreas en una pieza única, un lujo, en la denominación del minifundismo. Hace unos 18 años Miguel empezó a plantar nuevas cepas y hacer pruebas con las cosechas. Así, en 2015, dio el salto a la comercialización, ya con el sello de la denominación.

Este taboadés ha centrado todos sus esfuerzos en el tinto Instinto Romano. En Sobrecedo "as viñas sempre deron pouco e bo", dice, y él intensifica la selección de la uva con una poda en verde en la que se escogen los mejores racimos uno a uno. Es decir, lo que llega a la bodega en vendimia es alta calidad.

El reto de Miguel Pavón es mantener una bodega pequeña o mediana (de un máximo de 30.000 botellas), experimentar con las variedades autóctonas y, por encima de todo, darle prioridad a la calidad por encima de la cantidad.