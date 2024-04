Sonia Argiz: "O coiro vexetal é delicado, pero o resultado loce máis"

A Sonia Argiz sempre lle tirou a artesanía. Un día decidiu apostar polo seu soño e montou Mimacuir, unha firma de bolsos, carteiras e complementos de coiro, asentada en Taboada, na parroquia de Castelo.



Como foi a aventura de emprender?

Sempre me chamou a artesanía e fixen un curso básico que daba o Concello a través da Deputación. Gustoume moito e comecei a experimentar. No 2022, obtiven a carta de artesá e de obradoiro e xa comecei a traballar en serio con Mimacuir, a miña marca. Ademais, teño o respaldo do selo Artesanía de Galicia.

De onde vén o nome de Mimacuir?

O meu afillado chámame Mima e cando comecei facía cousas pensadas para os bebés, así que foi a fusión de Mima e cuir (coiro).

Traballa con curtición vexetal, que significa iso?

Uso coiro que está curtido con taninos naturais como madeiras e outras plantas e incluso algún froito, no canto de usar coiro curtido co proceso químico máis habitual no que se usa o cromo.

Iso que supón?

O resultado é distinto, as cores... pero á hora de traballalo tamén é máis laborioso. É un material máis delicado así que se das mal unha puntada xa queda marcado, non hai retroceso. A maiores, os remates son máis complicados, cando fas un canto hai que tinguilo á man, lixalo... é todo máis lento. Eu fago todo o proceso á man e hai que ser moi coidadoso. Tamén e certo que son moi perfeccionista e se o fas ben, a peza, para o meu gusto, loce máis.

Onde se poden mercar as pezas de Mimacuir?

Agora mesmo onde máis vendo é a nas feiras, a través das redes sociais e tamén teño unha páxina web, pero a verdade é que á web non lle adico todo o tempo que precisa.

As redes sociais funcionan?

Si, é sorprendente a xente que contacta conmigo despois de ver unha peza en Instagram e che escribe directamente por aí ou por mensaxe. Tamén é unha forma de chegar fóra de Galicia moi áxil.

E as feiras?

Tento ir a todas as de Artesanía de Galicia e tamén a mercados especialmente en datas coma o Nadal. Se podo, estou no mercado da Estrela en Santiago, e a verdade é que funcionan ben.

De onde sae a inspiración para as pezas de Mimacuir?

Un pouco do que me rodea e no que vexo. Ás veces atopo algo pola rúa que me inspira para facer un deseño propio e levalo ao coiro, outras veces na propia natureza... É o caso dos pendentes que teño, que recordan a follas ou flores.

Cales son os seus plans para Mimacuir?

A marca leva dous anos rodando e a acollidafoi moi boa. Agora o que quero é preparar pezas novas, que xa as teño un pouco na mente pero hai que levalas ao patrón e pulir o deseño. Tamén quero estar un pouco máis pendente da páxina web. Ir medrando nisto pouco a pouco.